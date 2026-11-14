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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يكشف خطة لمضاعفة المناطق الصناعية في مصر خلال 3 سنوات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن النماذج الشبابية التي التقى بها في المشروعات الصناعية تمثل قصص كفاح ملهمة تدعو للفخر والاعتزاز بالإرادة المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة ماضية بقوة في التوسع بهذه النماذج التنموية استناداً إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال "منتدى مصر 2026".

واشاد رئيس الوزراء بنماذج الشباب المصري الواعد الذي انطلق بمشروعات بسيطة برأس مال محدود، ليتحول اليوم إلى كيانات صناعية كبرى تُقدر بمئات الملايين من الجنيهات. وأوضح أن هذه المشروعات أسهمت في توفير مئات فرص العمل للشباب، لتصل العمالة في المشروع الواحد إلى ما بين 700 و800 عامل، بل 1000 شاب وفتاة من القرى البسيطة المجاورة.


وأضاف "مدبولي ما يلفت الانتباه هو تنوع النماذج البشرية المكافحة؛ فهناك طلاب جامعيون يجمعون بين مواصلة دراستهم والعمل لإعالة أسرهم، إلى جانب المرأة المصرية العظيمة التي تدير شؤون أسرتها بكفاءة في هذه المواقع".

ولفت رئيس الوزراء إلى أهمية نوعية المشروعات القائمة، موضحاً أن التركيز ينصب على تصنيع منتجات كانت الدولة تستوردها بالكامل في السابق، أو كانت نسبة المكون المحلي فيها لا تتجاوز 20%. وأكد أن الإصرار والعمل الجاد أديا إلى ارتفاع نسبة المكون المحلي في تلك المنتجات لتتجاوز 50%، مما يعكس نجاح سياسات توطين الصناعة.


وشملت المشروعات التي تفقدها رئيس الوزراء قطاعات متعددة تلبي احتياجات السوق المصري، من بينها: الصناعات والمستلزمات الكهربائية، مواد التشييد والبناء، المنظفات، المستلزمات الطبية، والصناعات الغذائية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المناطق تتميز بكونها مجهزة بالكامل ومرفقة، مع تقديم التسهيلات واستخراج كافة التراخيص من مكان واحد، وهو ما يسريع وتيرة تنفيذ المشروعات ويدعم عجلة الإنتاج.
وأعلن "مدبولي" أنه وجّه وزير الاستثمار والصناعة بوضع خطة واضحة ومدروسة لمضاعفة هذا النمط من المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث القادمة، لافتاً إلى وجود خطط للتوسع المستقبلي في منطقة "ميت رمل" وغيرها من المناطق، تلبيةً لتوجيهات القيادة السياسية الصادرة في "منتدى مصر 2026".


مشروع مشتقات البلازما: حلم رئاسي يتحقق على الأرض
واضاف انه تفقد مركز التبرع بالبلازما، موجهاً خالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره صاحب فكرة هذا المشروع الاستراتيجي الرائد، الهادف لامتلاك مصر القدرة الكاملة في تجميع وتصنيع مشتقات البلازما وطنيا.


وأوضح رئيس الوزراء أن البلازما – التي تُستخلص من الدم عبر التبرع العادي وفق أرفع المعايير الصحية للمتبرعين – تدخل في صناعة أدوية حيوية ومتقدمة ومتطورة تُستخدم في العلاجات العالمية الحرجة.


وأشار "مدبولي" إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة كانت محتكرة لعدد محدود من الدول، إلا أن إصرار الرئيس السيسي نجح في توطين هذه الصناعة وإنشاء مراكز تجميع كبرى على أعلى مستوى في مصر، موضحاً أن القطاع الطبي بأكمله يعي القيمة الاستراتيجية لهذا الإنجاز، لاسيما وأن مصر كانت تعتمد كلياً في الماضي على استيراد هذه الأدوية والمشتقات الحيوية من الخارج.

مدبولي الوزراء مجلس الوزراء المشروعات الصناعية

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