فابريزيو رومانو يحسم الجدل بشأن انتقال حمزة عبدالكريم إلى كومو الإيطالي

حسم الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو الجدل المثار بشأن مستقبل المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، بعدما كشف عدم وجود تحركات من جانب نادي كومو للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيرًا إلى تمسك اللاعب باستكمال مشواره مع الفريق الكتالوني.

جاء توضيح رومانو ردًا على ما نشرته صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، التي تحدثت عن اهتمام كومو بضم المهاجم المصري في يناير المقبل، في ظل سعيه للحصول على فرصة أكبر للمشاركة والانتقال إلى مستوى تنافسي أعلى بعيدًا عن فرق الشباب في برشلونة.

وربطت الصحيفة احتمالية إتمام الصفقة بوجود الإسباني سيسك فابريجاس على رأس القيادة الفنية لكومو، باعتباره قادرًا على منح اللاعب فرصة الظهور وإثبات إمكاناته في منافسات الدوري الإيطالي.

لكن هذه الأنباء قوبلت بالنفي، إذ نقل رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "X" موقف معسكر حمزة عبد الكريم، مؤكدًا عدم وجود مفاوضات مع النادي الإيطالي، إلى جانب عدم رغبة اللاعب في مغادرة برشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير.

وعلى صعيد مشاركاته الدولية، ظهر حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر خلال مواجهة مالاوي التي انتهت بفوز الفراعنة بخماسية نظيفة، بعدما دخل بديلًا في الدقيقة 72، ونجح في الحصول على ركلة جزاء خلال الوقت بدل الضائع، تولى محمد صلاح تنفيذها بنجاح في الدقيقة 90+4.

وبذلك، تبدو الأنباء المتداولة بشأن انتقال المهاجم المصري إلى كومو بعيدة عن الحسم في الوقت الحالي، في ظل نفي وجود مفاوضات وتأكيد استمراره مع برشلونة.