زيلينسكي: الدنمارك تمنح أوكرانيا حزمتي مساعدات للدفاع والطاقة بإجمالي 665 مليون يورو

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، إن الدنمارك منحت بلاده حزمتي مساعدات في مجالي الدفاع والطاقة بإجمالي 665 مليون يورو، فيما اعتبره من أبرز نتائج رحلته الخارجية الأخيرة التي زار خلالها الدنمارك وأيرلندا.

وفي منشور عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، كتب زيلينسكي: "حزمة دفاع جديدة بقيمة 645 مليون يورو وحزمة طاقة بقيمة 20 مليون يورو من الدنمارك".

وأشار الرئيس الأوكراني كذلك إلى تدابير اتخذتها المملكة المتحدة فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وقال "عدنا إلى الوطن بنتائج ملموسة من زيارتنا المزدحمة بالعمل إلى الدنمارك وأيرلندا".

وتابع قائلا: "عقدنا مع الفريق العديد من الاجتماعات. لقد تحدثنا مع جميع شركائنا الأوروبيين حول كيفية مساعدة أوكرانيا على تجاوز هذا الشتاء"، مضيفا: "ناقشنا ما يمكن أن يفعله كل منهم لتعزيز الدفاع الجوي ودعم قطاع الطاقة والسكك الحديدية لدينا. من المهم أن يستمع شركاؤنا إلينا".

وقال زيلينسكي إنه أجرى محادثات مهمة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. وكانت هناك أيضًا محادثات مهمة مع رؤساء وزراء أيرلندا وبولندا وإيطاليا والتشيك ومع رئيس ليتوانيا.

وأضاف أنه أجرى في دبلن أيضًا اجتماعات تهدف إلى تقريب السلام، مع ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.