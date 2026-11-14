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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: 75 مليون زيارة أولية ودورية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية

الصحة
الصحة
أ ش أ

استقبلت وزارة الصحة والسكان، 75 مليونًا و254 ألفًا و460 زيارة من السيدات لتلقي خدمات الفحص والتوعية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية المستدامة لدعم صحة المرأة المصرية منذ إطلاقها في يوليو 2019.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة، أن المبادرة استقبلت 961 ألفًا و745 سيدة ترددن على المستشفيات لإجراء الفحوصات المتقدمة مجانًا، فيما بلغ عدد الزيارات الأولى 23 مليونًا و750 ألفًا و103 زيارات، والزيارات الدورية 37 مليونًا و523 ألفًا و28 زيارة.

وأوضح «عبدالغفار» أن المبادرة تستهدف السيدات بدءًا من سن 18 عامًا، وتشمل الكشف عن الأمراض غير السارية مثل السكري وضغط الدم، وقياس الوزن والطول وتحديد مؤشر كتلة الجسم ومستوى السمنة أو زيادة الوزن، إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة لهذه الأمراض، والتوعية بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

ومن جانبه، أشار الدكتور حاتم أمين المدير التنفيذي للمبادرة إلى اكتشاف إصابة 41 ألفًا و341 حالة بسرطان الثدي، وإجراء 542 ألفًا و176 أشعة ماموجرام منذ إطلاق المبادرة، وسحب 63 ألفًا و294 عينة أورام لتحليلها، مع تقديم العلاج مجانًا للحالات المؤكدة، كما تم توقيع الكشف على 168 ألفًا و757 سيدة في العيادات الأولية للوحدات المتنقلة، وإجراء 67 ألفًا و302 حالة أشعة داخل هذه الوحدات.

وأكد أمين أن الوزارة تتابع علاج السيدات المصابات سواء الخاضعات للتأمين الصحي أو منظومة العلاج على نفقة الدولة، مشيرًا إلى حرص المبادرة على رفع كفاءة مقدمي الخدمة من خلال برامج تدريبية شملت الأطباء والتمريض وفنيي الأشعة وفنيي الباثولوجي، وبلغ عدد المتدربين 30 ألفًا و98 متدربًا، بالإضافة إلى استقبال 36 ألفًا و285 مكالمة استفسارية حول خدمات المبادرة.

وزارة الصحة والسكان مبادرة رئيس الجمهورية صحة المرأة المصرية

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