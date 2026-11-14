وزير الصحة يشارك في المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي بالقاهرة

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شارك وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار في فعاليات المؤتمر الدولي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي، الذي تستضيفه القاهرة للمرة الأولى على مستوى المنطقة العربية، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعاون المصري الصيني في مجالات التعليم الطبي والتدريب والبحث العلمي وتبادل الخبرات في الطب الصيني التقليدي.

وأعرب الوزير عن سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث، مؤكدًا أنه يعكس عمق العلاقات الراسخة بين البلدين، مشيرا إلى الجذور المشتركة بين الحضارتين في المجالات الطبية، والاهتمام العالمي المتزايد بالطب الصيني التقليدي وأساليبه مثل العلاج بالإبر والأعشاب الطبيعية، مشيرًا إلى أوجه التشابه مع التراث الطبي المصري. وأكد أن المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أهمية تدريب الكوادر ووضع مناهج علمية واضحة.

وأشاد الدكتور إيهاب حسنين، نائب وزير التعليم العالي، بتوجه الانفتاح على الخبرات الدولية.

وأكدت الدكتورة كريمة عبد الكريم، رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، استعداد الجامعة لافتتاح مركز بحثي متخصص يُعد الأكبر من نوعه في أفريقيا.

ومن الجانب الصيني، استعرض "لي يوي"، رئيس الاتحاد العالمي للطب الصيني التقليدي، في كلمة مسجلة أهمية التعليم الدولي لهذا المجال، مؤكدًا أن اختيار مصر يعكس متانة العلاقات ويفتح آفاقًا لدعم إنشاء أكاديمية متخصصة.

وأكد تشانغ يا تشيانغ، الوزير المفوض بسفارة الصين لدى مصر، أن المؤتمر أول حدث متخصص من نوعه في المنطقة العربية، مشيدًا بدور الجامعة المصرية الصينية.

كما شدد شو تسون بو، نائب الأمين العام للاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني، على تعميق التواصل والابتكار ووضع آليات تعاون طويلة الأمد.

واختُتمت الفعاليات بتكريم المشاركين وتسليم الدروع التذكارية تقديرًا لجهودهم في دعم التعاون العلمي والطبي بين البلدين.