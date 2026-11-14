91 عامًا من الوفاء للقرآن.. 3 تكريمات للشيخ عوض الفردي تقديرًا لرحلته مع كتاب الله

حظي الشيخ عوض الفردي، أكبر متسابقي برنامج «دولة التلاوة»، بسلسلة من التكريمات تقديرًا لمسيرته الطويلة مع القرآن الكريم، وما قدمه من نموذج ملهم في حب كتاب الله والارتباط بتلاوته وأحكامه، رغم بلوغه 91 عامًا.

التكريمات الثلاثة

وجاءت التكريمات الثلاثة من جهات مختلفة، احتفاءً بمسيرته وتقديرًا لمكانته، حيث أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري تخصيص مسار خاص له ومقعد ضيف شرف دائم في برنامج «دولة التلاوة» خلال الموسم الحالي.

عضوية نقابة الموسيقيين

كما قرر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، منحه عضوية نقابة الموسيقيين، مع تقديم مختلف أوجه الدعم له.

وأبدى الفنان مصطفى كامل إعجابه بالشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عاما، مشيدا بقدرته على تلاوة آيات القرآن الكريم وإتقان أحكام الترتيل رغم تقدمه في العمر، مؤكدًا أن المشهد الذي ظهر خلال البرنامج كان من أكثر المشاهد التي تركت أثرا عميقا في نفسه.

ووجه نقيب المهن الموسيقية، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الدكتور أحمد الدمنهوري، رئيس لجنة البحيرة بالنقابة، بالتواصل مع الشيخ عوض الفردي والتنسيق لدعوته للحصول على عضوية النقابة، بما يتيح لها تقديم مختلف أوجه الدعم والخدمات التي يمكن توفيرها له.

منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية لنقابة القراء

وفي لفتة تقدير لمسيرته القرآنية، أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، منح الشيخ عوض الفردي العضوية الشرفية لنقابة القراء، على أن يتم ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة السبت المقبل.

وتعكس هذه التكريمات حالة التقدير التي حظي بها الشيخ عوض الفردي، الذي أثبت أن العطاء في رحاب القرآن الكريم لا تحده سنوات العمر، وأن الإخلاص لكتاب الله يظل مصدر إلهام وتقدير في كل المراحل.

موعد عرض حلقات برنامج «دولة التلاوة»

يُعرض الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة» الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً، ليكون الجمهور على موعد مع رحلة جديدة لاكتشاف المواهب الواعدة في تلاوة القرآن الكريم.

أنا لا أمتلك جهاز تلفزيون في منزلي

وقال الشيخ عوض الفردي، في تصريحات صحفية، إنه من مواليد عام 1949، وإنه علم بمسابقة «دولة التلاوة» من تلميذه الشيخ أحمد عامر، الذي أخبره بالمسابقة وتولى تقديمه للمشاركة في الموسم الثاني، مشيرًا إلى أنه لم يتابع الموسم الأول، لأنه لا يمتلك جهاز تلفزيون في منزله.

تربيت يتيماً وعملت في الزراعة

وأضاف أنه عمل مقيم شعائر في أحد المساجد لأكثر من 50 عامًا، موضحًا أنه نشأ يتيمًا ولم يجد من يتابعه في حفظ القرآن الكريم، وهو ما جعله يستغرق وقتًا طويلًا في إتمام الحفظ، خاصة في ظل ظروف المعيشة الصعبة التي اضطرته للعمل في الزراعة لتوفير احتياجاته.

وتابع الشيخ عوض الفردي أنه شعر بالتعب من العمل، فعاد مرة أخرى إلى الكُتّاب لاستكمال رحلته مع حفظ القرآن الكريم، مشيرًا إلى أنه كان يختم المصحف كاملًا مرة كل يومين، ويخصص نحو 6 ساعات يوميًا لقراءة كتب أحكام التلاوة والقراءات.

أستمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل

وعن القراء الذين تأثر بهم، كشف أن الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ محمد عبدالعزيز حصان من أكثر القراء الذين يحب الاستماع إليهم، مؤكدًا إعجابه الشديد بأداء الشيخ مصطفى إسماعيل، قائلًا إنه يعيش مع الآيات منذ بداية الاستعاذة، ويتدبر أداءه من لحظة قوله: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم».

واختتم حديثه بالتأكيد على أن القرآن الكريم يمثل محور حياته، مشيرًا إلى أنه افتتح كُتّابًا حاليًا، ويواصل تحفيظ كتاب الله للنشء والأجيال الجديدة، حتى ينقل إليهم ما أفنى سنوات عمره في تعلمه وإتقانه.



