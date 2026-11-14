محمد أحمد حسن لمواهب «دولة التلاوة»: «سيروا ونحن خلفكم ندعمكم»

أشاد محمد أحمد حسن بانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، الذي يحمل شعار اسم الله «اللطيف»، معربًا عن سعادته بالمواهب القرآنية المشاركة في الحلقة الافتتاحية، ومسلطًا الضوء على أداء 8 متسابقين، وما قدموه من نماذج متنوعة تعكس عراقة مدرسة التلاوة المصرية وتواصل أجيالها.

المتسابقون قدموا مستويات لافتة

وأكد «حسن»، في قراءة تحليلية لافتتاحية البرنامج، أن المتسابقين قدموا مستويات لافتة، مشيدًا بالموهبة والثقة والتأثر بالمدارس القرآنية التراثية، كما وجه رسالة دعم للمشاركين، وأعرب عن تقديره لجهود وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري في دعم المواهب القرآنية وإبراز الأصوات المصرية الواعدة.

وتضمنت كلماته إشادة خاصة بالشيخ عوض الفردي، مؤكدًا أن العطاء في رحاب القرآن لا يرتبط بعمر، وأن الإخلاص لكتاب الله يظل رسالة ممتدة عبر الأجيال.

وقال الشيخ محمد أحمد حسن عبر حسابه على فيسبوك: «مما أسعدني ليلة البارحة، وأسعد المصريين قاطبةً، انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، والذي يحمل شعار اسم الله «اللطيف».. وإنه لمما يسعدني أن ألقي مع حضراتكم نظرةً سريعةً على افتتاحية المسابقة الرائعة بالأمس.

وأضاف:1- إبراهيم الكحلاوي: كون الاختيار يقع عليه للبدء، فهذا شرف عظيم، وقد ظهرت عليه الثقة التي تُحمد له، وفي ذلك رسالة إلى أن هؤلاء البراعم حملوا مشاعل النور غدًا.

وتابع: 2- عبد الرحمن فرج: يعجبني تأثره بالمدرسة التراثية القديمة في التلاوة المصرية، مضيفاً: 3- السيد عزت راشد أثبت في حلقة الأمس أنه ليس بالضرورة أن تكون الموهبة فطرية فحسب، بل قد تكون مكتسبة، ينميها الشارع والبيت.



وأكمل: 4- نور الريس الهدوء والثقة وتجديد الأمل، متابعاً: 5- الشيخ عوض الفردي: أثبت مولانا الشيخ في حلقة الأمس أنه لا يوجد في القرآن ما يُسمى بسن التقاعد، وأن الحياة عطاء مستمر، وإخلاص للرسالة التي يحملها كل إنسان.



واستطرد: 6- أيمن علام: حيث تلتقي الثقافة مع تلاوة القرآن الكريم، مضيفاً: 7- عبد الرحمن الدشناوي: الموهبة الصعيدية الواعدة، والحق أن عاطفتي تميل إلى كل ما هو صعيدي؛ فالقرآن قُرئ بمصر، وتزيّن به قراء صعيد مصر، متابعاً: 8- عبد الرحمن أبو الفايد: ويكفيه ما قيل في حقه بأنه الحصري الصغير، ونأمل أن يكون امتدادًا لتراث مولانا، رضي الله عنه.



وختم حديثه بنقطتين قائلاً: إلى مشاركي الموسم الثاني: نأمل أن تكونوا امتدادًا للمواهب المصرية الصاعدة التي تتلألأ في سماء دولة التلاوة، فسيروا ونحن خلفكم نشجعكم وندعمكم، نستمع إليكم ونستمتع بكم.



ولفت إلى النقطة الثانية هي: إلى مولانا الأستاذ الدكتور أسامة السيد الأزهري، رضي الله عنه: جزاك الله خيرًا عن كل موهبة تقرأ القرآن، وأدامك الله في ظهر كل موهبة مصرية أنت سبب، بعد الله، في بروزها.

