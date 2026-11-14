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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع للحلول البيئية لإنتاج قضبان التسليح المركب

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع للحلول البيئية المتخصص في إنتاج قضبان التسليح المركب، بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار جولته بالمحافظة لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الصناعية والإنتاجية، والوقوف على جهود دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية المحلية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال الجولة، حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات الصناعية القائمة على التكنولوجيا الحديثة والابتكار، ولا سيما المشروعات التي تقدم بدائل للمنتجات التقليدية وتسهم في تطوير الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الصناعات الخضراء والمستدامة، بما يدعم تنويع القاعدة الصناعية، ويعزز تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والخارجية.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الرئيس التنفيذي لشركة الحلول البيئية"، حول نشاط الشركة، التي تتخصص في تصنيع قضبان التسليح المركب من الألياف الزجاجية (GFRP) وألياف البازلت (BFRP)، باعتبارها بديلًا لحديد التسليح التقليدي، موضحًا أن الشركة تُعد، وفقًا لبياناتها، الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي تمتلك تكنولوجيا تصنيع هذا النوع من القضبان.

وأوضح أن المصنع بدأ الإنتاج عام 2023، ويقام على مساحة 1338 مترًا مربعًا، باستثمارات تبلغ 42 مليون جنيه، ويوفر نحو 38 فرصة عمل للعمالة الهندسية والفنية، فيما تصل طاقته الإنتاجية السنوية إلى نحو 6 ملايين متر طولي.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي مراحل الإنتاج المختلفة، التي تعتمد على تكنولوجيا برمجة خطوط الإنتاج الذكية، بداية من تجهيز المواد الخام وإضافة الراتنج والألياف الزجاجية وألياف البازلت، مرورًا بمراحل السحب والتشكيل لإنتاج القضبان بمختلف الأقطار، وصولًا إلى التبريد والتقطيع، كما اطلع على نماذج من المنتجات المخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى حصول منتجات المصنع على شهادات الجودة الدولية وعلامة "بكل فخر صنع في مصر"، لافتًا إلى أن عمليات التصنيع تعتمد على الطاقة الكهربائية، دون استخدام الوقود الأحفوري أو إنتاج مخلفات ضارة، بما يتوافق مع معايير الاستدامة والتوجه نحو الصناعات الصديقة للبيئة.

كما أوضح أن الشركة تستهدف التوسع في السوق المحلية، وفتح أسواق تصديرية جديدة بدول الخليج وأفريقيا وأوروبا، إلى جانب تأهيل شبكة من الوكلاء والموزعين، مشيرًا إلى فوز الشركة بالمركز الأول إقليميًا والثاني وطنيًا في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، فضلًا عن مشاركتها في مؤتمر المناخ  COP29.

كما استعرض خطة الشركة للتوسع خلال الفترة من 2026 إلى 2028، والتي تتضمن إنشاء مصانع جديدة وزيادة خطوط الإنتاج وإضافة منتجات مركبة، بالتعاون مع مراكز البحوث والجامعات، بهدف تطوير المنتجات وتحديث أكواد البناء، ومواكبة الطلب المتزايد على منتجات التسليح المركب من الألياف الزجاجية وألياف البازلت.

الوزراء رئيس الوزراء قضبان التسليح التسليح ميت غمر الدقهلية

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