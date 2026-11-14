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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم
منتصر الرفاعي

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت 14 نوفمبر 2026 إقامة عدد كبير من المواجهات القوية في مختلف المسابقات حيث تتجه الأنظار إلى منافسات دوري الأمم الأوروبية التي تشهد عدة مباريات بارزة أبرزها مواجهة البرتغال والدنمارك، ولقاء النرويج وويلز.

كما تقام مجموعة من المباريات ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية، إلى جانب عدد من المواجهات الودية الدولية، التي تتصدرها مباراة البرازيل واليابان.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

جورجيا × المجر – الساعة 7 مساءً – beIN Sports Mena 4.

النرويج × ويلز – الساعة 7 مساءً – beIN Sports Mena 2.

البرتغال × الدنمارك – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports Mena 2.

أيرلندا الشمالية × أوكرانيا – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports Mena 6.

النمسا × أيرلندا – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports Mena 4.

رومانيا × بولندا – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports Mena 5.

السويد × البوسنة والهرسك – الساعة 9:45 مساء – beIN Sports Mena 3.

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية

أوغندا × بوتسوانا – الساعة 6 مساء – beIN Sports XTRA 1.

أنجولا × جنوب السودان – الساعة 9 مساء – beIN Sports Mena 9.

الجزائر × توجو – الساعة 9 مساء – beIN Sports Mena 1.

مواعيد المباريات الودية والقنوات الناقلة

اليابان × البرازيل – الساعة 12:15 ظهرا – sportv.

الصين × ماليزيا – الساعة 2 ظهرا – Migu.

تايلاند × سلطنة بروناي – الساعة 2:30 ظهرا.

فلسطين × إيران – الساعة 5 مساء.

وتترقب الجماهير عددا من المواجهات المرتقبة على مدار اليوم في ظل تنوع المنافسات بين اللقاءات الأوروبية والتصفيات الأفريقية والمباريات الودية الدولية.

مواعيد مباريات اليوم مباريات بطولة أمم أوروبا مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية

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