عوض تاج الدين: المؤتمر العالمي لتعليم الطب الصيني يعزز التعاون العلمي مع بكين

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، الأهمية الكبيرة لانعقاد المؤتمر العالمي الثامن لتعليم الطب الصيني التقليدي، باعتباره فرصة مهمة للحوار العلمي والتعاون الدولي، وتطوير منظومة تدريس وتدريب الطب الصيني التقليدي، وتعزيز التكامل بينه وبين الممارسات الطبية الحديثة.

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر، الذي تستضيفه الجامعة المصرية الصينية، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس أمناء وزير الصحة والسكان ونخبة من القيادات الأكاديمية والدبلوماسيين، من بينهم الدكتور إيهاب حسانين نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والأستاذة الدكتورة كريمة عبد الكريم رئيس مجلس أمناء الجامعة المصرية الصينية، والأستاذة الدكتورة رشا الخولي رئيس الجامعة، والوزير المفوض والقائم بالأعمال بسفارة الصين بالقاهرة تشانغ يا تشيانغ، إلى جانب عدد من العلماء والخبراء والمتخصصين.

وأوضح تاج الدين أن انعقاد المؤتمر يتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وهي علاقات راسخة قامت على الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون المشترك، وشهدت تطورًا مستمرًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية، وصولًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تعززت بالزيارات المتبادلة بين قيادتي البلدين.

واستعرض مسيرة التعاون الثقافي والعلمي بين مصر والصين، مشيرًا إلى أن الاعتراف المتبادل بين البلدين تم عام 1956، وأعقب ذلك في عام 1957 تأسيس أول قسم لتدريس اللغة الصينية بجامعة عين شمس، الذي أصبح أحد أقدم المراكز المتخصصة في تدريس اللغة الصينية بالعالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط، ونواة لتوسع أقسام اللغة الصينية في الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية، حتى بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس به نحو 60 عضوًا.

وأشار إلى أن الحضارتين المصرية والصينية أسهمتا، على مدار آلاف السنين، في إثراء التراث الإنساني بالعلوم والمعارف والخبرات، مؤكدًا أن التعاون بين البلدين يتجاوز تبادل السلع والاستثمارات إلى تبادل المعرفة والتجارب الإنسانية، وهو ما يجعل استضافة مصر لهذا المؤتمر، باعتباره حدثًا دوليًا مهمًا في مجال تعليم الطب الصيني التقليدي بالمنطقة العربية، نافذة جديدة لتعزيز التواصل الطبي والعلمي.

وشدد على أن تطوير تعليم الطب الصيني التقليدي يتطلب وضع مناهج علمية واضحة ومحددة، وتوفير تدريب سريري منظم تحت إشراف متخصصين مؤهلين، إلى جانب اعتماد معايير دقيقة لتقييم الكفاءة المهنية، وترسيخ المعرفة بالعلوم الطبية الأساسية وأخلاقيات الممارسة وحدود الاختصاص، بما يضمن سلامة المرضى ويحقق التكامل مع المنظومة الصحية الشاملة.

من جانبه، أكد تشانغ يا تشيانغ، الوزير المفوض والقائم بالأعمال بسفارة الصين بالقاهرة، أن الطب الصيني التقليدي يمثل أحد أهم مكونات التراث الطبي والإنساني للصين، وثروة معرفية للبشرية جمعاء، مشيرًا إلى أن التعاون في مجال التعليم الطبي وتبادل الخبرات يمثل جسرًا أساسيًا لنقل هذه المعارف إلى مختلف دول العالم.

ورحب، في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، بالخبراء والعلماء والمتخصصين المشاركين من مختلف الدول، معربًا عن تهنئته بانعقاد المؤتمر وتقديره للجهود المبذولة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الطب الصيني التقليدي.

وأوضح أن الطب الصيني التقليدي يمثل إبداعًا حضاريًا للشعب الصيني، وثروة ثمينة في مجال الطب التقليدي، لما يمتلكه من رصيد معرفي يمتد لآلاف السنين، ويشمل مفاهيم وممارسات تتعلق بالصحة والوقاية والعلاج، ويجمع بين الأسس النظرية والخبرات والتطبيقات الإكلينيكية.

وأشار إلى أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية للحفاظ على الطب الصيني التقليدي وتطويره ونشره عالميًا، لافتًا إلى أن الصين نجحت، على مدار أكثر من 70 عامًا، في بناء أكبر منظومة للتعليم العالي المتخصص في هذا المجال على مستوى العالم، تشمل التعليم الجامعي والدراسات العليا والتعليم المستمر، فضلًا عن نظام التلمذة ونقل الخبرات، بما أسهم في إعداد كوادر متخصصة وتعزيز التعاون الدولي.

وأضاف أن مصر والصين، باعتبارهما من أعرق الحضارات الإنسانية، تربطهما علاقات تاريخية ممتدة، وتمثلان شريكين مهمين في إطار مبادرة الحزام والطريق، مؤكدًا أن الطب الصيني التقليدي لا يقتصر على كونه أحد مجالات الرعاية الصحية، بل يمثل أيضًا وسيلة للتواصل الثقافي والإنساني وتعزيز التقارب بين الشعبين.

ولفت إلى أن مصر تولي اهتمامًا بتطوير الطب التقليدي، وتمتلك قاعدة تعليمية وطبية متميزة تهيئ بيئة مناسبة لنقل الخبرات الصينية وتوطينها، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلوم والتكنولوجيا والصحة شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، من خلال البرامج التعليمية المشتركة وإعداد الكوادر البشرية ونقل التقنيات المناسبة.

وأكد أن الجامعة المصرية الصينية وغيرها من المؤسسات الأكاديمية أصبحت منصات مهمة للتعاون بين البلدين في مجال الطب الصيني التقليدي، وأسهمت في وضع أسس لتعزيز هذا المجال وتوطين معارفه وخبراته، بما يتيح توسيع نطاق التعاون ليشمل الدول العربية والإفريقية.

وشدد على أن الطب التقليدي يتجاوز الحدود الجغرافية، وأن الصحة والرفاهية حق مشترك لجميع شعوب العالم، مؤكدًا اتساع آفاق التعاون الدولي في مجال تعليم الطب الصيني التقليدي، واستعداد السفارة الصينية بالقاهرة لمواصلة دعم مختلف أشكال التبادل والتعاون، وتعزيز الشراكة بين مصر والصين والدول العربية والإفريقية.

واختتم تشانغ يا تشيانغ كلمته بالتأكيد على أهمية العمل المشترك في مجالات التعليم وتبادل الخبرات وإعداد الكوادر المتخصصة، بما يسهم في توظيف المعارف والخبرات الطبية الصينية لخدمة شعوب العالم ودعم بناء مجتمع صحي عالمي مشترك.

كما أعرب عن شكره للاتحاد العالمي لجمعيات الطب الصيني التقليدي، ووزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي، والجامعة المصرية الصينية، وجميع الجهات المنظمة، متمنيًا نجاح أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر.