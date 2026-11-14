تقام اليوم السبت منافسات نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال، التي تقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

مواجهات قوية في نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

وحجزت فرق إنبي وبتروجيت المصريان، وقطر القطري، وسار البحريني، مقاعدها في الدور نصف النهائي، ، حيث يلتقي إنبي المصري في الدور نصف النهائي نظيره قطر القطري، فيما يواجه بتروجيت المصري فريق سار البحريني،

وبلغ إنبي المصري الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الساحل الكويتي بنتيجة 3-0، وحسم قطر القطري تأهله على حساب الفحيحيل الكويتي، بالفوز عليه 3-2، فيما تفوق سار البحريني على القناة المصري بنتيجة 3-1، وفاز بتروجيت المصري على الأدب والرياضة اللبناني بنتيجة 3-0.

ويقام نهائي منافسات الرجال غدا الأحد.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.