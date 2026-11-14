قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار عاجل من المحكمة في دعوى الطعن على العدادات الكودية
رئيس الوزراء: الدولة مهتمة بتوطين الصناعات الهندسية وتعميق التصنيع المحلي
دونباس مقابل الناتو.. زيلينسكي يكشف صفقة أمريكية للتنازل عن أراضٍ أوكرانية
محمد صلاح يطارد أرقامًا تاريخية مع منتخب مصر.. أكثر المدربين والمنتخبات التي سجل في شباكها
مع بداية جمادى الآخرة| أقل من 90 يوما على رمضان.. خطة مكثفة للاستعداد للشهر الفضيل
لو الجن الأزرق مش هسافر للاعب.. حسن شحاتة يرفض الذهاب إلى تركيا لمصالحة محمد صلاح
قانون التصالح الجديد في المخالفات.. هل يتيح نموذج 8 التعلية واستكمال البناء؟
3500 دولار لكل مغادر.. إسرائيل تعرض المال والتذاكر المجانية على الأفارقة للرحيل
مدبولي: المناطق الاستثمارية نموذج ناجح لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل
عيار 21 يسجل 5955 جنيهًا.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم
روبيو عن النصر الأمريكي على إيران: امتلاكهم النووي سيجعل المنطقة بأكملها رهينة
بعد اعتزال ميسي.. الأرجنتين تسقط أمام أوروجواي في عقر دارها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مواجهات قوية في نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة
عمرو مصطفى

تقام اليوم السبت منافسات نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة للرجال، التي تقام على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

مواجهات قوية في نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

وحجزت فرق إنبي وبتروجيت المصريان، وقطر القطري، وسار البحريني، مقاعدها في الدور نصف النهائي، ، حيث يلتقي إنبي المصري في الدور نصف النهائي نظيره قطر القطري، فيما يواجه بتروجيت المصري فريق سار البحريني، 

وبلغ إنبي المصري الدور نصف النهائي، بعدما فاز على الساحل الكويتي بنتيجة 3-0، وحسم قطر القطري تأهله على حساب الفحيحيل الكويتي، بالفوز عليه 3-2، فيما تفوق سار البحريني على القناة المصري بنتيجة 3-1، وفاز بتروجيت المصري على الأدب والرياضة اللبناني بنتيجة 3-0.

ويقام نهائي منافسات الرجال غدا الأحد.

وتستضيف مصر منافسات بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة للرجال والسيدات في نسختها الـ37 خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.

تنس الطاولة البطولة العربية بطولة الأندية العربية نصف نهائي الرجال بالبطولة العربية للأندية لتنس ا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

علي ماهر

علي ماهر يكشف سر هدف محمد هاني أمام مالاوي : تدربنا عليه بالفيديو

سعر الدولار

أكبر سعر دولار في البنوك المصرية الآن

شريف منير

وسط أجواء عائلية.. شريف منير يحتفل بخطوبة ابنته فريدة بحضور نجوم الفن والإعلام

الشيخ حمادة عبد الوهاب

توفى على المنبر أثناء خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف ينعى إمام مسجد بالأقصر

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

درة

فستان غريب.. درة تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان القاهرة السينمائي

بذور الشيا

بذور الشيا.. غذاء خارق أم مجرد ضجة إعلامية؟.. 4 فوائد تجعلها كنزا صحيا

التدخين

دراسة أسترالية: التدخين يرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد