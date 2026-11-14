أكتر واحدة حبيتها دينيز.. أحمد الفيشاوي يكشف أسرارا عن زيجاته الخمسة

كشف أحمد الفيشاوي أنه تزوج خمس مرات، مؤكدًا أنه لا يشعر بالندم تجاه تجاربه السابقة، وإنما يعتبرها خبرات تعلم منها، مشيرًا إلى أن أكثر تجربة شهدت حبًا في حياته كانت مع زوجته السابقة دينيز، وأن علاقتهما الحالية جيدة.

وتحدث أحمد الفيشاوي عن علاقته بالفنانة شيرين رضا، خلال حواره مع الإعلامية هبة حيدري عبر بودكاست "منا وفينا" عبر قناة ومنصة المشهد، مؤكدًا أنها من التجارب التي كان يتمنى أن تتحول إلى زواج، موضحًا أن علاقتهما استمرت سنوات، لكن الزواج لم يكتمل بسبب عدم التوفيق.

وأشاد أحمد الفيشاوي بشخصية شيرين رضا، واصفًا إياها بأنها إنسانة كريمة ومعطاءة ومثقفة ومتعلمة وأنيقة وقوية، مضيفًا: «شيرين تحسي إنها ملاك».

وعن علاقته بندى الكامل، أكد أحمد الفيشاوي أنه لا يشعر بالحزن تجاه انتهاء العلاقة، بل يحمد الله على ما حدث، مشددًا على أنه لم يتمن لها الشر في أي وقت، كما تحدث عن تخوفه الحالي من الارتباط، موضحًا أن كلمة الزواج نفسها أصبحت تزعجه.

وتطرق أحمد الفيشاوي إلى الاختلافات بين عادات الزواج في مصر والخارج، مشيرًا إلى أن الزواج في بعض المجتمعات الأخرى لا يرتبط بالقائمة وتجهيزات المنزل والتفاصيل المادية نفسها، وإنما يركز بصورة أكبر على فكرة الارتباط والتعبير عن الحب والرغبة في بناء حياة مشتركة.