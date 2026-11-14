هالة صدقي تحتفل بخطوبة ابنة شريف منير وترقص معهما.. ماذا قالت؟

حرصت الفنانة هالة صدقي على مشاركة الفنان شريف منير فرحته بخطوبة ابنته فريدة، وظهرت في أجواء الاحتفال وهي ترقص برفقته وبرفقة العروس، معبرة عن سعادتها بهذه المناسبة.

ووثقت هالة صدقي لحظات من الحفل عبر مقطع فيديو نشرته على حسابها بمنصة «X»، ووجهت رسالة تهنئة للعروس، قائلة: «مبروك مبروك لأجمل فريدة، مبروك لأجمل عروسة، فريدة كبرت وفؤاد وكاميليا أخواتها كبروا، ومش متخيلة إن الولاد الصغيرة بيكبروا بسرعة كده، الوقت بيمر بسرعة قوي، ربنا يحميهم ويحافظ عليهم ويسعدهم ويفرحك يا شريف أنت ولورا»

وكان الفنان شريف منير احتفل بخطوبة ابنته فريدة، وسط حضور عدد من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاركته هذه المناسبة، وتقديم التهنئة للعروسين، من بينهم الفنانة يسرا، وهالة صدقي، وأشرف عبد الباقي، والإعلامية بوسي شلبي، حيث شهد الحفل أجواء من البهجة والاحتفال بحضور أفراد العائلة والأصدقاء.



وكانت أحدث أعمال الفنان شريف منير مشاركته في مسلسل «رأس الأفعى»، الذي عُرض في موسم دراما رمضان 2026، وقدم خلاله شخصية محمود عزت، وشاركه البطولة أمير كرارة وأحمد غزي وكارولين عزمي وماجدة زكي ومراد مكرم، والعمل من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير. كما شارك في فيلم «ريد فلاج»، الذي جمعه بالفنان أحمد حاتم وجميلة عوض، وقدم خلاله شخصية والد أحمد حاتم، في إطار كوميدي اجتماعي.