رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "للمنظفات والمطهرات الفندقية والمنزلية"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع شركة "للمُنظفات والمطهرات الفندقية والمنزلية،خلال جولته اليوم في المنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية؛ التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة،

وخلال التفقد، أكد رئيس الوزراء أهمية تطوير الصناعات المُتخصصة والمُنتجات المبتكرة، بهدف تنويع القاعدة الإنتاجية وتلبية احتياجات القطاعات المُختلفة، مشيرًا إلى أن مواكبة التطورات التكنولوجية ومعايير الجودة والاستدامة تمثل عوامل مهمة لتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة.

وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على تشجيع الشركات التي تتبنى حلولًا إنتاجية حديثة وتعمل على تطوير مُنتجاتها بما يتوافق مع المتطلبات العالمية، ويدعم فرص التوسع في الأسواق الخارجية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الابتكار في تطوير المنتجات الصناعية يمثل فرصة لتعزيز القيمة المضافة ورفع تنافسية الشركات الوطنية؛ خاصة في القطاعات التي تتطلب منتجات متخصصة ومواصفات فنية ومعايير جودة محددة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل على دعم خطط الشركات للتوسع وتطوير قدراتها الإنتاجية، بما يُساعدها على تلبية احتياجات السوق المحلية والاستعداد للنفاذ إلى أسواق جديدة، للاستفادة من الفرص المتاحة أمام المنتجات المصرية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الاستثمار أن الفترة المقبلة ستشهد تحركاً مُكثفاً من جانب هيئة تنمية الصادرات، وهيئة المعارض، لدعم تلك المصانع والشركات في التوسع والتسويق لمنتجاتها والترويج لها خارجياً.

وخلال جولته في المصنع، تعرف رئيس الوزراء على مراحل التصنيع المختلفة وخط الإنتاج المتكامل، وتفقد صالة الإنتاج وماكينات التعبئة والتغليف ومعرض منتجات الشركة المُعدة للسوق المحلية والتصدير، كما تفقد على الأخص ماكينة تصنيع الأقراص، التي أوضحت الشركة أنها الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، واستمع إلى شرح حول تكنولوجيا التصنيع والمنتجات المتخصصة التي توفرها الشركة لقطاعات الفنادق والمطاعم والمصانع والمستشفيات.

وأجرى رئيس الوزراء حواراً ودياً مع عدد من العاملين بالمصنع، للتعرف على خلفياتهم الدراسية، ومكان إقامتهم، وطرق الانتقال، ودخلهم، وكذا برامج التدريب المُقدمة لهم.

وخلال الشرح، أوضح رئيس مجلس إدارة الشركة، أن الشركة تأسست في منتصف عام 2020، وبدأت الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2021، وتعمل في تصنيع المنظفات والمطهرات في صورة مبتكرة تنافس المنتجات العالمية.

وأضاف أن المصنع مُقام على مساحة تصنيع إجمالية تبلغ 432 مترا مربعا، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه، ويوفر نحو 25 فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 250 ألف قطعة، مع امتلاك الشركة شبكة توزيع تغطي محافظات الجمهورية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن منتجاتها تشمل منظفات ومطهرات الأسطح والأرضيات والمعطرات ومزيلات الأملاح، إلى جانب المنتجات المركزة المخصصة لتنظيف غسالات الأطباق وماكينات القهوة، والتي تستهدف قطاعات الفنادق والمطاعم والمصانع والمستشفيات، مشيرًا إلى أن الشركة تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية، وتستهدف التوسع في التصدير إلى دول الخليج العربي وأسواق أخرى.

وأشار إلى حصول الشركة على شهادات الجودة ISO 9001 وISO 14001، وشهادة حلال لأكثر من 40 منتجًا، فضلًا عن الالتزام بمتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية وتدريب العاملين.

كما استعرض خطة التوسعات التي شملت إضافة وحدة تصنيع جديدة خلال يوليو 2026، جارِ استكمال تركيب الماكينات والمعدات بها، تمهيدًا لإجراء تجارب التشغيل خلال الربع الأول من عام 2027، لإنتاج منظفات مبتكرة ومركزة تستخدم عبوات من البلاستيك القابل للذوبان بالكامل في الماء، بما يسهم في تقليل استخدام البلاستيك وترشيد استهلاك المياه والكهرباء وتقليل المساحات التخزينية، تماشيًا مع متطلبات الاستدامة العالمية واحتياجات قطاع الفنادق.

وأضاف أن خطة التوسع تشمل أيضًا الحصول على قطعة أرض بمساحة 1,000 متر مربع، لدعم زيادة القدرات التخزينية والتوسع في التواجد بمناطق جديدة وتلبية احتياجات مختلف الأسواق.