رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لزيادة التعاون بين الشركات الصينية والتايلاندية في المجالات الناشئة

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دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانج إلى زيادة التعاون بين الشركات الصينية والتايلاندية في المجالات الناشئة مثل الطاقة الجديدة والمعلومات الإلكترونية، فضلا عن تعزيز الابتكار والتحديث الصناعي بشكل مشترك.

جاءت هذه التصريحات خلال محادثات عقدها رئيس مجلس الدولة الصيني مع رئيس مجلس النواب ورئيس الجمعية الوطنية في تايلاند سوفون سارام.

وقال لي - حسبما نقلت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن) اليوم /السبت/ - إن الصين مستعدة لتعميق التبادلات التجارية والاقتصادية مع تايلاند وتسريع بناء خط السكة الحديد بين البلدين.

كان لي قد وصل إلى العاصمة التايلاندية بانكوك أمس الجمعة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام وتأتي تلبية لدعوة من رئيس الوزراء التايلاندي نوتين تشارنفيراكول.