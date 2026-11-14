رئيسا بيرو وتشيلي يبحثان تعزيز العلاقات مع اليابان في أول زيارة إلى طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم السبت، أن رئيسة بيرو كيكو فوجيموري والرئيس التشيلي خوسيه أنطونيو كاست سيجريان أول زيارة لهما إلى اليابان منذ توليهما منصبيهما، اعتبارًا من يوم الخميس المقبل.

وذكرت الحكومة، في بيان، أن الرئيسة البيروفية ستقوم بزيارة تستمر يومين، تلتقي خلالها إمبراطور اليابان، فيما يبدأ الرئيس التشيلي زيارة تستغرق ثلاثة أيام يلتقي خلالها الإمبراطور والإمبراطورة.

ومن المقرر أن يعقد الرئيسان، كل على حدة، مباحثات مع رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وقال نائب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني ماساناو أوزاكي إن بلاده تتطلع إلى أن تسهم الزيارتان في تعميق علاقات الصداقة مع تشيلي وبيرو وتعزيز التعاون المشترك.

وكانت فوجيموري وكاست قد توليا منصبيهما في يوليو ومارس الماضيين، على الترتيب.