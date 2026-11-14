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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد مصنع لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون بميت غمر

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، مصنع لتصنيع وتجميع شاشات التليفزيون بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك خلال جولته اليوم بالمحافظة لتفقد عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن صناعة الإلكترونيات تمثل أحد المجالات التي تحظى باهتمام الدولة في إطار توجهها لتعزيز القاعدة الصناعية وتنويع هيكل الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية التوسع في تصنيع المنتجات التكنولوجية محليًا، والاستفادة من الخبرات والقدرات المتاحة لدى الشركات المصرية لتلبية جانب أكبر من احتياجات السوق.

وأضاف أن الدولة تعمل على تهيئة المناخ الملائم أمام الاستثمارات الصناعية، وتوفير التيسيرات اللازمة للتوسع في الأنشطة الإنتاجية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي والتصدير، ويعزز قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التطورات التكنولوجية المتلاحقة.

فيما أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة تستهدف دعم الشركات العاملة في الصناعات التكنولوجية، ومساندة خططها لزيادة الطاقة الإنتاجية وتطوير المنتجات، بما يسهم في توسيع قاعدة الصناعات المحلية ذات القيمة المضافة.

وأشار الوزير إلى أن التوسع في هذه الصناعات يمثل فرصة لتعزيز قدرات الشركات المصرية على المنافسة، وفتح آفاق جديدة أمامها في الأسواق الخارجية، إلى جانب دعم جهود الدولة لجذب استثمارات جديدة في الأنشطة الصناعية المتخصصة.

وخلال جولته التفقدية لمكونات المصنع، استمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة، حول نشاط المصنع، وقد أوضح أن الأخير يقوم بتصنيع وتجميع أجهزة التليفزيون، بما يشمل الشاشات العادية والذكية، مستعرضًا مراحل الإنتاج والتجميع والتوزيع.

وأوضح أن الشركة تأسست عام 2021، وبدأت الإنتاج بالمنطقة الاستثمارية بمدينة ميت غمر عام 2022، وتُقام على مساحة تبلغ 1440 مترًا مربعًا، باستثمارات تصل إلى 100 مليون جنيه، وتوفر نحو 75 فرصة عمل، بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 100 ألف جهاز.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن منتجات الشركة تشمل أجهزة التليفزيون بمختلف أنواعها، وتوزيعها في مختلف محافظات الجمهورية، فضلًا عن تصدير جانب من الإنتاج إلى عدد من الأسواق الأفريقية وأسواق أخرى.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة خطط التوسع من خلال إنشاء مصنع جديد بمدينة السادات على مساحة 7 آلاف متر مربع، يستهدف إنتاج الشاشات التفاعلية ومكونات أجهزة التليفزيون، مع التخطيط لبدء الإنتاج في نوفمبر 2027، بما يدعم زيادة القدرات التصنيعية للشركة والتوسع في المنتجات الإلكترونية المتخصصة.

وفي ضوء ذلك، أكد رئيس الوزراء الاستعداد لتوفير الدعم الكامل لتوسع المصنع في سبيل زيادة حجم الإنتاج، وتعزيز الصادرات.

الوزراء رئيس الوزراء تجميع شاشات شاشات التليفزيون

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