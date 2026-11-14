قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لإنهاء معاناة الركاب.. طلب إحاطة لإنشاء منظومة نقل جماعي تربط قرى الشرقية بالزقازيق والقنايات
قبل الصرف للمستحقين.. شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2026
مصطفى محمد يحتفي بإنجاز صلاح التاريخي: أسطورة إلى الأبد.. التاريخ له اسم وهو ملك مصر
بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص
رغم الفوز الكبير.. الأخطاء الدفاعية أبرز سلبيات مباراة منتخب مصر أمام مالاوي
ديانج ينتظر عرضاً من الدوري التركي قبل حسم موقفه من الأهلي | خاص
المنظمة الدولية للهجرة تحذر من خطر يهدد 200 مليون شخص في العالم
إبطال عبوة ناسفة قرب مكان عشاء قادة العالم في دبلن
ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين
يوم القيامة.. شهادات من قلب الفوضى والذعر في مطارات أمريكا
وزارة الداخلية الفرنسية تستعد بـ 70 ألف شرطي لمواجهة احتجاجات السبت في الشوارع
هل يصل ثواب الطاعة للصغار قبل البلوغ والتكليف؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الطبلاوي.. مكانة خالدة في دولة التلاوة

الراحل الشيخ الطبلاوي
الراحل الشيخ الطبلاوي
عبد الرحمن محمد

أعادت وزارة الأوقاف تسليط الضوء على المسيرة القرآنية للقارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تزامنًا مع ذكرى ميلاده التي توافق 14 نوفمبر، مستذكرةً واحدًا من أبرز الأصوات التي أسهمت في إثراء مدرسة التلاوة المصرية، وترك بصمة مميزة في وجدان المسلمين داخل مصر وخارجها.

وأكدت الوزارة أن الشيخ الطبلاوي، الذي عاش خلال الفترة من 1934 إلى 2020، امتلك صوتًا استثنائيًا وأداءً جمع بين التمكن من أحكام التلاوة والخشوع، وأسهم من خلال مسيرته في تعزيز مكانة القراء المصريين وريادة مصر في عالم تلاوة القرآن الكريم.

من ميت عقبة إلى شهرة واسعة في عالم التلاوة

وُلد الشيخ محمد محمود الطبلاوي عام 1934 في حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، ونشأ في أجواء ارتبطت بحفظ القرآن الكريم وتعلم علومه، حتى أتم حفظ كتاب الله في سن العاشرة.

وبدأت موهبته في الظهور مبكرًا من خلال تلاوة القرآن في المساجد والمناسبات الدينية، ومع مرور السنوات انتشر صيته بفضل صوته المؤثر وأدائه الذي اتسم بالخشوع والتدبر، ليصبح أحد أبرز ممثلي المدرسة المصرية في التلاوة.

وبعد سنوات من الاجتهاد، التحق الطبلاوي بالإذاعة المصرية قارئًا معتمدًا عام 1970، ليصبح واحدًا من أشهر الأصوات القرآنية التي عرفها المستمعون عبر الإذاعة والتلفزيون، وحصل على ألقاب عديدة تعكس مكانته، من بينها «قارئ الملوك والرؤساء» و«نقيب القراء» و«سفير القرآن» و«ظاهرة العصر».

قارئ الجامع الأزهر ومناصب بارزة في خدمة القرآن

وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، تولى الشيخ الطبلاوي مهمة القراءة بالجامع الأزهر الشريف، وأصبح صوته حاضرًا في عدد من المناسبات الدينية الكبرى، مواصلًا دوره في نشر كتاب الله وتعليم أحكام التجويد، مستندًا إلى تقاليد المدرسة المصرية التي تجمع بين الدقة الفنية والروحانية في الأداء.

ولم تقتصر إسهاماته على التلاوة، بل تولى عددًا من المسؤوليات المرتبطة بخدمة القرآن الكريم والعمل الدعوي، حيث شغل عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوية لجنة القرآن الكريم، كما عمل مستشارًا دينيًا بوزارة الأوقاف.

ومثّل الطبلاوي مصر في مؤتمرات ومحافل دولية متعددة، وشارك في تحكيم مسابقات حفظ القرآن الكريم داخل البلاد وخارجها، قبل انتخابه نقيبًا لقراء مصر، ليتولى مسؤولية تمثيل القراء ورعاية شؤونهم والدفاع عن رسالتهم.

تسجيلات قرآنية وتكريمات عربية خالدة

وترك الشيخ الطبلاوي تراثًا صوتيًا ثريًا من خلال تسجيل المصحف الشريف بالقراءات المرتلة والمجودة والمعلّمة، ليجمع في أعماله بين جمال التلاوة ودقة تعليم أحكام القرآن، ويصبح ما تركه مرجعًا تستفيد منه الأجيال المتعاقبة من محبي كتاب الله ودارسي فنون التلاوة.

وخلال مشواره، حظي الشيخ الراحل بتقدير وتكريم من جهات وشخصيات عربية بارزة، حيث كرّمه الملك الحسين بن طلال تقديرًا لعطائه في خدمة القرآن الكريم، كما حصل على وسام من الجمهورية اللبنانية خلال احتفال بليلة القدر، اعترافًا بإسهاماته في نشر رسالة القرآن بصوته المميز.

ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 5 مايو 2020، بعد رحلة طويلة امتدت لعقود في التلاوة والإقراء والعمل الدعوي، لكنه ترك وراءه تسجيلات قرآنية وسيرة حافلة بالعطاء، ما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى المستمعين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وفي ختام إحيائها لذكرى ميلاده، جددت وزارة الأوقاف اعتزازها بأعلام دولة التلاوة المصرية الذين أسهموا بأصواتهم وعلمهم في ترسيخ مكانة مصر بين مدارس تلاوة القرآن الكريم، ورفعوا اسمها في المحافل المحلية والدولية، داعية الله أن يتغمد الشيخ الطبلاوي بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة كتابه العزيز.

وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد الطبلاوي الشيخ الطبلاوي محمد محمود الطبلاوي دولة التلاوة المصرية قراء القرآن الكريم الجامع الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسام حسن وصلاح

خالد طلعت يكشف لماذا لا يزال حسام حسن الهداف التاريخي وليس محمد صلاح

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة تستمر 4 أيام.. موعد أول نوة شتوية تضرب مصر

مرتبات نوفمبر 2026

4000 جنيه زيادة لهؤلاء بقرار حكومي.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2026

وزير النقل الأمريكي شون دافي

وزير النقل الأمريكي يكشف سبب وقف الإقلاع في جميع المطارات

قاعدة لاكنهيث الجوية

طائرات مسيرة فوق قاعدة لاكنهيث الجوية وصفارات الإنذار تدوي في بريطانيا

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

وائل جمعه

«بطولتنا مش مباراة».. رسالة وائل جمعة للاعبي الأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

أحمد السجيني

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

ترشيحاتنا

دونالد ترامب

أستاذ علوم سياسية أمريكي: نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي قديم ويحتاج للتحديث

صورة ارشيفية

رؤساء أمريكا وروسيا والصين يخططون لعقد اجتماع مشترك غير مسبوق

صورة ارشيفية

مايكروسوفت تعلن استئناف جميع خدماتها بعد عطل عالمي

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟.. فوائد مذهلة تتجاوز تحسين الهضم

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكيوي يوميًا؟

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم
طريقة عمل سمك الماكريل في الفرن بتتبيلة المطاعم

حيلة تنقذ حياتك.. إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة من غير ما تتعرض للخطر؟

إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟
إزاي تطفي فيشة كهرباء مولعة في الكويس من غير ما تعرض نفسك للخطر؟

طريقة عمل المشروم بالفلفل.. وصفة سهلة وسريعة لمحبي الأكلات الحارة

طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار
طريقة عمل المشروم بالفلفل الحار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد