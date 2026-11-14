الأوقاف تحيي ذكرى ميلاد الشيخ الطبلاوي.. مكانة خالدة في دولة التلاوة

أعادت وزارة الأوقاف تسليط الضوء على المسيرة القرآنية للقارئ الراحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي، تزامنًا مع ذكرى ميلاده التي توافق 14 نوفمبر، مستذكرةً واحدًا من أبرز الأصوات التي أسهمت في إثراء مدرسة التلاوة المصرية، وترك بصمة مميزة في وجدان المسلمين داخل مصر وخارجها.

وأكدت الوزارة أن الشيخ الطبلاوي، الذي عاش خلال الفترة من 1934 إلى 2020، امتلك صوتًا استثنائيًا وأداءً جمع بين التمكن من أحكام التلاوة والخشوع، وأسهم من خلال مسيرته في تعزيز مكانة القراء المصريين وريادة مصر في عالم تلاوة القرآن الكريم.

من ميت عقبة إلى شهرة واسعة في عالم التلاوة

وُلد الشيخ محمد محمود الطبلاوي عام 1934 في حي ميت عقبة بمحافظة الجيزة، وتعود أصوله إلى محافظتي الشرقية والمنوفية، ونشأ في أجواء ارتبطت بحفظ القرآن الكريم وتعلم علومه، حتى أتم حفظ كتاب الله في سن العاشرة.

وبدأت موهبته في الظهور مبكرًا من خلال تلاوة القرآن في المساجد والمناسبات الدينية، ومع مرور السنوات انتشر صيته بفضل صوته المؤثر وأدائه الذي اتسم بالخشوع والتدبر، ليصبح أحد أبرز ممثلي المدرسة المصرية في التلاوة.

وبعد سنوات من الاجتهاد، التحق الطبلاوي بالإذاعة المصرية قارئًا معتمدًا عام 1970، ليصبح واحدًا من أشهر الأصوات القرآنية التي عرفها المستمعون عبر الإذاعة والتلفزيون، وحصل على ألقاب عديدة تعكس مكانته، من بينها «قارئ الملوك والرؤساء» و«نقيب القراء» و«سفير القرآن» و«ظاهرة العصر».

قارئ الجامع الأزهر ومناصب بارزة في خدمة القرآن

وفي مطلع سبعينيات القرن الماضي، تولى الشيخ الطبلاوي مهمة القراءة بالجامع الأزهر الشريف، وأصبح صوته حاضرًا في عدد من المناسبات الدينية الكبرى، مواصلًا دوره في نشر كتاب الله وتعليم أحكام التجويد، مستندًا إلى تقاليد المدرسة المصرية التي تجمع بين الدقة الفنية والروحانية في الأداء.

ولم تقتصر إسهاماته على التلاوة، بل تولى عددًا من المسؤوليات المرتبطة بخدمة القرآن الكريم والعمل الدعوي، حيث شغل عضوية المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوية لجنة القرآن الكريم، كما عمل مستشارًا دينيًا بوزارة الأوقاف.

ومثّل الطبلاوي مصر في مؤتمرات ومحافل دولية متعددة، وشارك في تحكيم مسابقات حفظ القرآن الكريم داخل البلاد وخارجها، قبل انتخابه نقيبًا لقراء مصر، ليتولى مسؤولية تمثيل القراء ورعاية شؤونهم والدفاع عن رسالتهم.

تسجيلات قرآنية وتكريمات عربية خالدة

وترك الشيخ الطبلاوي تراثًا صوتيًا ثريًا من خلال تسجيل المصحف الشريف بالقراءات المرتلة والمجودة والمعلّمة، ليجمع في أعماله بين جمال التلاوة ودقة تعليم أحكام القرآن، ويصبح ما تركه مرجعًا تستفيد منه الأجيال المتعاقبة من محبي كتاب الله ودارسي فنون التلاوة.

وخلال مشواره، حظي الشيخ الراحل بتقدير وتكريم من جهات وشخصيات عربية بارزة، حيث كرّمه الملك الحسين بن طلال تقديرًا لعطائه في خدمة القرآن الكريم، كما حصل على وسام من الجمهورية اللبنانية خلال احتفال بليلة القدر، اعترافًا بإسهاماته في نشر رسالة القرآن بصوته المميز.

ورحل الشيخ محمد محمود الطبلاوي في 5 مايو 2020، بعد رحلة طويلة امتدت لعقود في التلاوة والإقراء والعمل الدعوي، لكنه ترك وراءه تسجيلات قرآنية وسيرة حافلة بالعطاء، ما زالت تحظى بمكانة خاصة لدى المستمعين في مختلف أنحاء العالم الإسلامي.

وفي ختام إحيائها لذكرى ميلاده، جددت وزارة الأوقاف اعتزازها بأعلام دولة التلاوة المصرية الذين أسهموا بأصواتهم وعلمهم في ترسيخ مكانة مصر بين مدارس تلاوة القرآن الكريم، ورفعوا اسمها في المحافل المحلية والدولية، داعية الله أن يتغمد الشيخ الطبلاوي بواسع رحمته، وأن يجزيه خيرًا عما قدمه في خدمة كتابه العزيز.