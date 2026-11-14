25 سائحًا إيطاليًا من ضعاف البصر يخوضون تجربة الغطس في البحر الأحمر

شهدت مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر تجربة سياحية وإنسانية مميزة، بعدما استقبلت فوجًا إيطاليًا يضم 25 سائحًا من ذوي الإعاقة البصرية وضعاف البصر، خاضوا تجربة الغطس في أعماق البحر الأحمر، ضمن رحلة ترفيهية نظمتها إحدى الجمعيات الخيرية الإيطالية.

مرسى علم وجهة مفضلة للسياحة البحرية

وقال عاطف عثمان، الخبير السياحي ومستضيف الفوج بأحد المنتجعات السياحية بالمدينة، إن الجمعية الإيطالية اختارت مرسى علم لرحلتها القادمة من أوروبا، لما تتمتع به من طقس دافئ وشواطئ طبيعية خلابة، فضلًا عن مواقع الغوص التي تزخر بالشعاب المرجانية والكائنات البحرية، ومن بينها السلاحف والدلافين.

غواصون متخصصون رافقوا المشاركين

وأوضح عثمان أن عددًا من الغطاسين المتخصصين رافقوا أعضاء الفوج خلال تجربة الغطس، مشيرًا إلى أن المشاركين أعربوا عن سعادتهم بخوض هذه التجربة في أعماق البحر الأحمر للمرة الأولى، ووصفوها بأنها تجربة مبهجة ومليئة بالرضا.

«شعاع نور» يرافق السائحة جوليا تحت الماء

ومن جانبها، أعربت السائحة الإيطالية جوليا، إحدى المشاركات في الرحلة، عن انبهارها بالتجربة، مؤكدة أنها شعرت وكأن «شعاع نور» يرافقها تحت الماء وينير لها الطريق، وهو ما أتاح لها مشاهدة السلاحف البحرية والدلافين والشعاب المرجانية الملونة.

وتعكس هذه التجربة جانبًا مميزًا من التنوع السياحي الذي تتمتع به مرسى علم، وقدرتها على استضافة رحلات وتجارب بحرية تستهدف شرائح مختلفة من السائحين.