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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم السبت، طقس معتدل إلى مائل للحرارة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد، فيما يسود طقس مائل للبرودة إلى بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وبحسب توقعات الهيئة، تشهد البلاد شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط وشمال الصعيد ووسط سيناء.

خريطة سقوط الأمطار

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و1.75 متر، والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية. أما حالة البحر الأحمر وخليج السويس، فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


العظمى الصغرى

القاهرة 27 17

العاصمة الجديدة 27 15

6 اكتوبر 28 15

بنها 27 16

دمنهور 26 16

وادي النطرون 27 17

كفر الشيخ 26 16

بلطيم 25 17

المنصورة 26 16

الزقازيق 27 17

شبين الكوم 26 16

طنطا 26 16

دمياط 26 18

بورسعيد 26 19

الإسماعيلية 28 15

السويس 28 16

العريش 27 14

رفح 26 13

رأس سدر 28 14

نخل 26 09

كاترين 23 07

الطور 28 17

طابا 28 15

شرم الشيخ 30 21

الغردقة 29 19

الإسكندرية 26 16

العلمين الجديدة 25 16

مطروح 25 15

السلوم 26 14

سيوة 26 14

رأس غارب 28 18

سفاجا 29 17

مرسى علم 30 19

شلاتين 31 19

حلايب 29 20

أبو رماد 30 21

مرسى حميرة 30 20

أبرق 31 19

جبل علبة 31 19

رأس حدربة 29 20

الفيوم 28 14

بني سويف 28 14

المنيا 28 13

أسيوط 29 13

سوهاج 31 15

قنا 32 16

الأقصر 32 16

أسوان 33 17

الوادي الجديد 31 15

أبوسمبل 32 17

درجات الحرارة أمطار شبورة مائية صباحا الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس مائل للبرودة

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