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أخبار التوك شو | موبايلات تحولت لحتة حديدة رغم سداد الضريبة..عوض الفردي يحقق أمنيته بالمشاركة في دولة التلاوة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو | موبايلات تحولت لحتة حديدة رغم سداد الضريبة..عوض الفردي يحقق أمنيته بالمشاركة في دولة التلاوة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
إسراء صبري

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

خبيرة أمن معلومات: عطل خدمات مايكروسوفت ناتج عن خلل تقني داخلي وليس هجومًا سيبرانيًا

قالت مايا زغيب خبيرة أمن المعلومات، إن العطل الذي ضرب خدمات شركة مايكروسوفت بدأ خلال الليلة الماضية واستمر حتى صباح اليوم.

مصطفى وزيري: مصر استعادت نحو 31 ألف قطعة أثرية من الخارج بالتعاون الدولي

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، أن مصر نجحت في استرداد ما يقرب من 31 ألف قطعة أثرية من الخارج.

موبايلات اتحولت لحتة حديدة رغم سداد الضريبة.. ياسمين عز تطالب بتدخل عاجل لحل أزمة إيقاف الهواتف المحمولة

طالبت الإعلامية ياسمين عز، الجهات المعنية، بالتدخل العاجل؛ لإنهاء أزمة «إيقاف عدد من الهواتف المحمولة» التي اشتراها مواطنون من محال تجارية قبل أكثر من عام ونصف.

مصطفى بكري: تحولات السياسة الأمريكية تفتح جبهة صراع جديدة بين السلطة وشركات التكنولوجيا

كشف الإعلامي مصطفى بكري عن تحولات لافتة في المشهد السياسي الأمريكي، مؤكدا أن الصراع داخل الولايات المتحدة لم يعد مقتصرا على التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي؛ بل امتد إلى صراع على الثروة والنفوذ والجهات الأكثر تأثيرا في صناعة القرار.

91 عاما | عوض الفردي يحقق أمنيته بالمشاركة في دولة التلاوة.. ووزير الأوقاف يحتضنه ويقبله

خطف المتسابق عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا، الأنظار خلال مشاركته في الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، ليصبح أكبر المتسابقين سنًا، محققًا أمنية راودته منذ ستينيات القرن الماضي، بالمشاركة في مسابقات أهل القرآن الكريم، وسط تفاعل إنساني من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وأعضاء لجنة التحكيم.

لن نتحمل التكلفة وحدنا.. هاني سويلم يحسم مسؤولية تنفيذ كباري عبور الأطفال بين الري والمحافظات

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن تنفيذ مشروعات الكباري الصغيرة والمعديات الآمنة لعبور المواطنين لا يقع بالكامل ضمن اختصاص وزارة الري، مشددًا على أن كل جهة يجب أن تتحمل مسؤولياتها وفقًا لطبيعة اختصاصاتها

لماذا يخشى المواطن تسجيل عقاره في الشهر العقاري؟.. أحمد السجيني يكشف الأسباب

دعا المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب السابق، إلى مراجعة أثر تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، والعمل على تيسير إجراءات تسجيل العقارات.

لجنة تحكيم دولة التلاوة تشيد بالمتسابق الملقب بـ«الحصري الصغير».. ووزير الأوقاف: عصفور فصيح

كشف المتسابق عبدالرحمن أبو فايد، الملقب بـ«الحصري الصغير»، عن سر إطلاق هذا اللقب عليه، موضحًا أنه يحاول تقليد القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، الذي اعتاد الاستماع إلى تلاواته منذ أن كان في السادسة من عمره.

خالد جلال يطرح مقترحًا لإنشاء مؤسسة للإبداع لاكتشاف المواهب الفنية

طرح المخرج خالد جلال مقترحًا لإنشاء «مؤسسة للإبداع» تتولى اكتشاف المواهب الفنية ورعايتها، وتوفير الدعم اللازم لها، مؤكدًا أن مصر تزخر بطاقات إبداعية كبيرة في مختلف المجالات، لكنها تحتاج إلى آليات فعالة لاكتشاف هذه الطاقات وتنميتها.

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