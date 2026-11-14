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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة البرتغال والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
رباب الهواري

يترقب عشاق كرة القدم الأوروبية المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخبي البرتغال والدنمارك، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2027، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز موقفهما في المجموعة الرابعة.

البرتغال تواجه الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية

يستضيف ملعب «بلدية براجا» مواجهة البرتغال والدنمارك، في مباراة تحمل أهمية كبيرة للمنتخبين، رغم اختلاف موقفهما في جدول ترتيب المجموعة، حيث يدخل المنتخب البرتغالي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حسم تأهله رسميًا إلى الدور ربع النهائي من البطولة.

ويتصدر منتخب البرتغال ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة، بعدما قدم مستويات قوية وحقق نتائج مميزة خلال الجولات الماضية، ليضمن العبور إلى الدور المقبل قبل نهاية مرحلة المجموعات.

على الجانب الآخر، يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، ويطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية أمام أصحاب الأرض من أجل تحسين موقفه ومواصلة المنافسة على التأهل إلى الدور التالي.

أول ظهور للبرتغال بعد إعلان اعتزال رونالدو دوليًا

تحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، كونها المواجهة الأولى لمنتخب البرتغال عقب إعلان النجم كريستيانو رونالدو اعتزاله اللعب الدولي، وهو ما يجعل الأنظار تتجه نحو شكل المنتخب خلال المرحلة المقبلة، ومدى قدرته على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية بعد رحيل أحد أبرز نجومه التاريخيين.

وكان المنتخبان قد التقيا سابقًا خلال مرحلة المجموعات، في المباراة التي أقيمت على الأراضي الدنماركية، ونجح خلالها المنتخب البرتغالي في تحقيق الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، ليؤكد تفوقه في المواجهة المباشرة الأخيرة.

موعد مباراة البرتغال والدنمارك اليوم

تقام مباراة البرتغال والدنمارك مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الأمم الأوروبية، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 10:45 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القناة الناقلة لمباراة البرتغال والدنمارك

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس مباراة البرتغال والدنمارك، حيث خصصت قناة بي إن سبورتس 2 لإذاعة المواجهة المرتقبة، ضمن تغطيتها لمنافسات دوري الأمم الأوروبية

منتخب البرتغال دورى الامم الاوروبية اخبار الرياضة

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