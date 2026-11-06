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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

البرتغال تتعهد بتكريم رونالدو بعد اعتزاله دولياً.. وجيسوس يكشف كواليس الأزمة

رونالدو
رونالدو
مجدي سلامة

تعهدت البرتغال بتكريم كريستيانو رونالدو يوم الجمعة، وذلك في الوقت الذي أعلن فيه المدير الفني خورخي جيسوس عن أول قائمة للفريق منذ اعتزال القائد اللعب دولياً، ليجد نفسه بعدها في مواجهة وابل من الأسئلة حول الخلاف الذي سبق هذا الاعتزال.

وكان اللاعب، البالغ من العمر 41 عاماً، قد أعلن قراره عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الخميس، مسدلاً الستار على مسيرة دولية مع البرتغال امتدت عبر 234 مباراة سجل خلالها 146 هدفاً. 

ومن جانبه، وعد بيدرو بروينكا، رئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، بالاحتفاء بإسهامات رونالدو، رغم أنه لم ترد أي إشارة حول ما إذا كان النجم البرتغالي سيوافق على المشاركة في مباراة وداعية.

قال بروينكا، قبيل الإعلان عن تشكيلة المنتخب: "لن يكون هناك أي تكريم كافٍ لشكر رونالدو على كل ما قدمه لكرة القدم البرتغالية، وللبرتغال ككل".

وأضاف: "سنبذل قصارى جهدنا لنحتفي بالإرث الذي تركه لنا؛ فكل ما قدمه يستحق التقدير والاحتفاء".

وقد استدعى المدرب جيسوس سبعة وجوه جديدة، من بينهم خمسة لاعبين من منتخب تحت 21 عاماً، لخوض مباريات دوري الأمم الأوروبية في نوفمبر ضد ويلز والدنمارك، إلا أن غياب رونالدو طغى على المشهد.

وكان المهاجم قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي دون إذن في نهاية سبتمبر، قبيل مباراة في دوري الأمم ضد الدنمارك، ولم يعد بعدها. وعزا رونالدو رحيله لاحقاً إلى "وعود لم يوفِ بها" جيسوس.

بدا جيسوس منزعجاً بوضوح حين ألحّ الصحفيون في أسئلتهم حول هذا الخلاف، مؤكداً مراراً أنه يفضل مناقشة خياراته للاعبين بدلاً من الحديث عن رونالدو.

وقال جيسوس: "لقد اتخذتُ جميع قراراتي واضعاً مصلحة الفريق نصب عينيّ. وبصفتي مديراً فنياً، لطالما دافعت عما هو أفضل للفريق. أنا مرتاح تماماً لقراري"، مشدداً على عدم وجود أي ضغينة.

وأوضح أن رونالدو كان ضمن خططه حتى لحظة الإعلان عن التشكيلة يوم الخميس.

وتابع جيسوس: "علمتُ بالأمر في الوقت الذي علم فيه الجميع. حتى تلك اللحظة، لم أكن أعرف شيئاً. كان يشارك في المباريات ويسجل الأهداف، وكان ضمن قائمة اللاعبين الذين اخترتهم".

كما أشار جيسوس إلى أنه لم يتواصل مع رونالدو منذ ذلك الحين.

من جانبه، أكد بروينكا أن كلاً منه ومن المدرب جيسوس وجميع أعضاء الاتحاد يحترمون قرار رونالدو، مشيداً في الوقت ذاته بقيادته وتأثيره الكبير على أجيال من اللاعبين البرتغاليين.

البرتغال رونالدو جيسوس

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