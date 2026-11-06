إقامة تحمل بصمة الدون.. كم تبلغ تكلفة قضاء ليلة في فندق كريستيانو رونالدو؟

بعيدًا عن الأهداف والبطولات والملاعب، يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالمًا استثماريًا واسعًا يحمل علامته التجارية الشهيرة «CR7»، ومن أبرز مشروعاته الفندقية فندق «بيستانا CR7 لشبونة»، الذي يجذب اهتمام عشاق كرة القدم والسياح الراغبين في خوض تجربة إقامة مختلفة داخل العاصمة البرتغالية.

ولا تقتصر جاذبية الفندق على ارتباط اسمه بأحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، بل تمتد إلى موقعه المميز وتصميمه العصري وأسعاره التي تتيح خيارات متنوعة أمام الزوار.

أين يقع فندق كريستيانو رونالدو في لشبونة؟

يقع فندق «Pestana CR7 Lisboa» في قلب المركز التاريخي للعاصمة البرتغالية لشبونة، بالقرب من عدد من أبرز المعالم السياحية والمناطق الحيوية التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويمنح موقع الفندق النزلاء فرصة استكشاف شوارع المدينة التاريخية والاستمتاع بأجوائها السياحية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مناطق التسوق والمطاعم والوجهات الشهيرة، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة والتجول في العاصمة البرتغالية.

كم تبلغ تكلفة الإقامة في فندق رونالدو؟

تبدأ أسعار الإقامة في الفندق من نحو 101 يورو لليلة الواحدة لشخصين بالغين، وفق الأسعار المنشورة التي أوردتها مجلة «سيمانا» الإسبانية، مع اختلاف التكلفة بحسب فئة الغرفة وموعد الحجز وموسم السياحة.

وتتنوع خيارات الإقامة داخل الفندق لتناسب احتياجات الزوار وميزانياتهم، حيث جاءت أبرز الأسعار المعلنة على النحو التالي:

- غرفة CR7: تبدأ من 101 يورو لليلة.

- غرفة CR7 Superior: تبدأ من 104 يوروهات.

- غرفة CR7 Corner Superior: تبدأ من 122 يورو.

وتظل هذه الأسعار استرشادية، إذ يمكن أن ترتفع أو تنخفض وفقًا لمواعيد السفر ومعدلات الإشغال ومدى توافر الغرف.

علامة CR7.. استثمارات رونالدو خارج المستطيل الأخضر

يمثل الفندق أحد المشروعات التي تعكس توجه كريستيانو رونالدو إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة بعيدًا عن كرة القدم، من خلال التعاون مع مجموعة «بيستانا» البرتغالية المتخصصة في إدارة الفنادق والضيافة.

وتحمل علامة CR7 هوية النجم البرتغالي، الذي نجح في تحويل شهرته العالمية وقاعدته الجماهيرية الضخمة إلى علامة تجارية تمتد إلى مجالات متعددة، حيث لم يعد اسم رونالدو مرتبطًا فقط بالإنجازات الرياضية، بل أصبح حاضرًا أيضًا في عالم السياحة والفنادق، ليمنح محبيه فرصة الاقتراب من علامته التجارية من خلال تجربة إقامة تحمل اسمه.