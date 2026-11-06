قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة
الإمارات تدين بشدة الاعتداء المسلح الذي وقع في المنطقة الجنوبية بمصر
متى تقول أذكار الصباح؟.. اقرأها في هذه الساعة لتنال الثواب كاملا
موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم في الدوري الإسباني والقناة الناقلة
مواعيد القطارات من أسوان إلى القاهرة اليوم السبت 7-11-202
حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة بمدينة نصر
لماذا تتحول بعض الزيارات العائلية إلى مصدر توتر؟.. المقارنة بين الشخصيات والأسئلة الشخصية وفتح الخلافات القديمة أبرز الأسباب
الأرصاد السعودية تحذر من هطول أمطار وسيول على 11منطقة منها مكة والمدينة
طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية.. الأماكن والرسوم
الصين : أمريكا كثفت في من عقوباتها وفرضت قيوداً تمييزية ضدنا
قطع مياه الشرب عن قري في بني مزار وديرمواس بالمنيا.. المواعيد والأماكن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

إقامة تحمل بصمة الدون.. كم تبلغ تكلفة قضاء ليلة في فندق كريستيانو رونالدو؟

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو
أحمد أيمن

بعيدًا عن الأهداف والبطولات والملاعب، يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عالمًا استثماريًا واسعًا يحمل علامته التجارية الشهيرة «CR7»، ومن أبرز مشروعاته الفندقية فندق «بيستانا CR7 لشبونة»، الذي يجذب اهتمام عشاق كرة القدم والسياح الراغبين في خوض تجربة إقامة مختلفة داخل العاصمة البرتغالية.

ولا تقتصر جاذبية الفندق على ارتباط اسمه بأحد أشهر لاعبي كرة القدم في العالم، بل تمتد إلى موقعه المميز وتصميمه العصري وأسعاره التي تتيح خيارات متنوعة أمام الزوار.

أين يقع فندق كريستيانو رونالدو في لشبونة؟

يقع فندق «Pestana CR7 Lisboa» في قلب المركز التاريخي للعاصمة البرتغالية لشبونة، بالقرب من عدد من أبرز المعالم السياحية والمناطق الحيوية التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم.

ويمنح موقع الفندق النزلاء فرصة استكشاف شوارع المدينة التاريخية والاستمتاع بأجوائها السياحية، فضلًا عن سهولة الوصول إلى مناطق التسوق والمطاعم والوجهات الشهيرة، وهو ما يجعله خيارًا مناسبًا للراغبين في الجمع بين الإقامة الفاخرة والتجول في العاصمة البرتغالية.

كم تبلغ تكلفة الإقامة في فندق رونالدو؟

تبدأ أسعار الإقامة في الفندق من نحو 101 يورو لليلة الواحدة لشخصين بالغين، وفق الأسعار المنشورة التي أوردتها مجلة «سيمانا» الإسبانية، مع اختلاف التكلفة بحسب فئة الغرفة وموعد الحجز وموسم السياحة.

وتتنوع خيارات الإقامة داخل الفندق لتناسب احتياجات الزوار وميزانياتهم، حيث جاءت أبرز الأسعار المعلنة على النحو التالي:

- غرفة CR7: تبدأ من 101 يورو لليلة.

- غرفة CR7 Superior: تبدأ من 104 يوروهات.

- غرفة CR7 Corner Superior: تبدأ من 122 يورو.

وتظل هذه الأسعار استرشادية، إذ يمكن أن ترتفع أو تنخفض وفقًا لمواعيد السفر ومعدلات الإشغال ومدى توافر الغرف.

علامة CR7.. استثمارات رونالدو خارج المستطيل الأخضر

يمثل الفندق أحد المشروعات التي تعكس توجه كريستيانو رونالدو إلى الاستثمار في قطاعات مختلفة بعيدًا عن كرة القدم، من خلال التعاون مع مجموعة «بيستانا» البرتغالية المتخصصة في إدارة الفنادق والضيافة.

وتحمل علامة CR7 هوية النجم البرتغالي، الذي نجح في تحويل شهرته العالمية وقاعدته الجماهيرية الضخمة إلى علامة تجارية تمتد إلى مجالات متعددة، حيث لم يعد اسم رونالدو مرتبطًا فقط بالإنجازات الرياضية، بل أصبح حاضرًا أيضًا في عالم السياحة والفنادق، ليمنح محبيه فرصة الاقتراب من علامته التجارية من خلال تجربة إقامة تحمل اسمه.

كريستيانو رونالدو أخبار كريستيانو رونالدو فندق كريستيانو رونالدو لشبونة البرتغال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

سعر الدولار في مصر يسجل خسائر كبيرة.. 100 دولار بكام انهاردة؟

الأرصاد

الأرصاد تحذر من طقس السبت.. أمطار غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

مدير مكتب صدي البلد بالشرقية خلال حواره مع المهندس سامح عطية

الأحوزة العمرانية بالشرقية على خريطة الحسم.. 300 عزبة جديدة و15 يوما للرد على طلبات المواطنين | حوار

صورة تعبيرية

تفاصيل التحقيقات في العثور على هيكل عظمي لطبيبة داخل شقتها بالهرم بعد 3 سنوات

عقد القران

رانيا فريد شوقي تحتفل بعقد قران ابنتها فريدة بحضور نجوم الفن | صور

رئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر: واشنطن وطهران أخفقتا في التوصل لاتفاق كامل

زيادة المرتبات

زيادة المرتبات.. الحكومة تستهدف 15 ألف جنيه للحد الأدنى وهذا موعد التطبيق

سامح حسين وزوجته

حد يلحقني.. زوجة سامح حسين تفاجئه بطلب غير متوقع في الشارع

ترشيحاتنا

أرشيفي

إيران .. إسقاط مسيرة أمريكية من طراز "إم.كيو-9" فوق جزيرة قشم

أرشيفي

بعد تفجيرات جزيرة قشم الإيرانية .. القيادة المركزية الأمريكية : الأمور هادئة

أرشيفي

إيران .. سقوط صاروخين في جزيرة قشم

بالصور

برج الدلو حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... حاول تحقق التوازن

برج الدلو
برج الدلو
برج الدلو

برج الحوت حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. حافظ على راحتك النفسية

برج الحوت
برج الحوت
برج الحوت

برج القوس حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026.. استمتع بالحب للتجديد والمغامرة

برج القوس
برج القوس
برج القوس

برج الجدي حظك اليوم السبت 7 نوفمبر 2026... وزان بين العمل وراحتك

برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت
برج الجدي حظك اليوم السبت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: القاسمي يعيد للعرب موسوعتهم

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى أوروبا

د. هشام فريد يكتب: أيها المغيبون.. ألا تتعلمون الدرس !

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيد الحب.. برهان نقاء القلوب

دعاء النمر

دعاء النمر تكتب: صاحب السر

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: الطالب الوافد.. مكسب لمصر

المزيد