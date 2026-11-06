محمود سامي: فريد زهران سيظل حاضرًا في المصري الديمقراطي.. وهذه ليست قبلة الوداع

أكد النائب محمود سامي أن انتهاء فترة رئاسة الدكتور فريد زهران للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لا يعني انتهاء دوره أو ابتعاده عن الحزب، مشددًا على استمرار العلاقة التي تجمعهما، والتي تمتد لأكثر من 15 عامًا.

وقال سامي، خلال كلمته بالمؤتمر العام للحزب، إن مغادرة زهران موقع رئاسة الحزب لا تمثل نهاية لوجوده داخل الكيان، مضيفًا: «هذه ليست قبلة الوداع، ولكن فريد زهران مستمر معانا، وتحية ترحيب بيك كأحد الزعامات التاريخية».

وأشار إلى أن الحزب عمل على مدار الفترة الماضية على نقل صوت المواطنين والتعبير عن مطالبهم، من خلال مواقفه وتحركاته السياسية والبرلمانية.

واستعرض النائب محمود سامي تجربة الحزب في العمل البرلماني، لافتًا إلى التقدم بمقترحات لتعديل الخطة وإقرار تعديلات مرتبطة بترتيب الأولويات، بهدف تقديم نموذج يعبر عن الدور الفعلي للنائب البرلماني في مناقشة القضايا العامة والدفاع عن احتياجات المواطنين.