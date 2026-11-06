بدء التصويت في انتخابات المصري الديمقراطي الاجتماعي.. منافسة على 60 مقعدًا بالهيئة العليا

بدأت منذ قليل، عملية التصويت في انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لاختيار رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا، وذلك ضمن المرحلة الأولى من الاستحقاقات التنظيمية للحزب، التي تستهدف تجديد تشكيل قياداته وإعادة ترتيب هياكله خلال الفترة المقبلة.

وتشهد الانتخابات اختيار رئيس جديد للحزب خلفًا للنائب فريد زهران، الذي تولى رئاسة الحزب منذ عام 2016، إلى جانب انتخاب 60 عضوًا مكملًا للهيئة العليا، من بين 98 مرشحًا يتنافسون على عضوية الهيئة.

وفي انتخابات رئاسة الحزب، يخوض القيادي أحمد فوزي السباق منفردًا، بعد عدم وجود مرشحين آخرين على المنصب ضمن القائمة النهائية للمرشحين.

وتأتي الانتخابات في أعقاب انتهاء فترة القيادة الحالية، وسط اهتمام باستكمال البناء التنظيمي للحزب، وتحديد المسؤوليات القيادية والتنفيذية، بما يشمل الملفات السياسية والتنظيمية المرتبطة بنشاطه خلال المرحلة المقبلة.

وكان المؤتمر العام للحزب قد شهد استعراض ومناقشة تقارير الأداء السياسي والبرلماني لنواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض التقارير المالية ومناقشة الميزانيات واللائحة الداخلية والتصويت عليها.

ومن المقرر أن تستكمل العملية الانتخابية عبر مرحلة ثانية يُحدد موعدها لاحقًا، وتشمل انتخاب الأمين العام ومساعديه، ونواب رئيس الحزب، وأمناء الأمانات المركزية، بما يكتمل معه تشكيل الهيكل القيادي والتنفيذي للحزب.