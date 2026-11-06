المصري الديمقراطي الاجتماعي يعقد مؤتمره العام لانتخاب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا

يعقد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مؤتمره العام اليوم الجمعة، لمناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، وإجراء الانتخابات على منصب رئيس الحزب وأعضاء الهيئة العليا المكملين.

انتخابات المصري الديمقراطي

ويتضمن المؤتمر عرض التقارير السياسية عن أداء نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب عرض التقارير المالية ومناقشة الميزانيات واللائحة والتصويت عليها، ثم إجراء الانتخابات وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية.

وتُجرى أعمال المؤتمر والانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.

ويأتي انعقاد المؤتمر في محطة مهمة من مسيرة الحزب، لتجديد مؤسساته وقياداته، ومواصلة العمل السياسي والتنظيمي خلال المرحلة المقبلة.

انتخابات المصري الديمقراطي

تُجرى انتخابات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على مرحلتين، حيث تشهد المرحلة الأولى، المقرر عقدها اليوم، انتخاب رئيس الحزب، إلى جانب انتخاب 60 عضوًا مكملًا للهيئة العليا.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة الثانية، التي لم يُحدد موعدها بعد، استكمال تشكيل الهيكل القيادي للحزب، من خلال انتخاب الأمين العام ومساعديه، ونواب رئيس الحزب، وأمناء الأمانات المركزية.