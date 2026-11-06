موقف إمام عاشور من مباراة السكة الحديد

كشف الإعلامي أمير هشام عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة لاعبي الأهلي، وموقف المصابين قبل مواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

وقال أمير هشام، خلال برنامجه «مودرن سبورتس»، المذاع عبر قناة «مودرن MTI» الفضائية، إن إمام عاشور يشارك بصورة طبيعية في التدريبات الجماعية، ولديه رغبة قوية في الظهور خلال مباراة السكة الحديد المقبلة.

وأوضح أن هناك انقسامًا داخل الجهاز الفني بشأن موقف اللاعب، حيث يرى البعض إمكانية منحه فرصة للمشاركة لبضع دقائق، بينما يفضل اتجاه آخر تأجيل عودته إلى المباريات لحين وصوله إلى الجاهزية البدنية والفنية الكاملة، على أن يحسم حسين عموتة، المدير الفني للفريق، موقف اللاعب النهائي خلال مران الغد.

وفي السياق ذاته، أشار أمير هشام إلى أن أحمد نبيل كوكا يعاني من آلام في أسفل الظهر، ما يجعل لحاقه بمواجهة السكة الحديد أمرًا صعبًا، خاصة أنه لا يزال يخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأضاف أن أقطاي عبد الله عاد للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة، كما أصبح حسين الشحات جاهزًا للمشاركة في المباريات، بعد الاطمئنان على حالته البدنية.

واختتم أمير هشام تصريحاته بالتأكيد أن حسين عموتة يحرص على عدم التعجل في عودة أي لاعب إلى المشاركة، ويتمسك بوصول جميع عناصر الفريق إلى نسبة الجاهزية الكاملة قبل الدفع بهم في المباريات الرسمية.