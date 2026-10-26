قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"هنشكل لجنة"..أول رد رسمي على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها
وزير التعليم: سنركز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية..بعد عام 2029
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
أحمد حسن: الزمالك يعلن رحيل حسن موسى عن منصب المدير التنفيذي خلال ساعات
نائب رئيس الوزراء: الصناعات التحويلية ركيزة للإنتاجية والابتكار وخلق فرص العمل
الكرملين: بوتين يستقبل أمير قطر والرئيس الإيراني غدا
طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق ميكروباص بسوهاج
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

12 نائبًا من المصري الديمقراطي و5 نواب يرفضون تفويض السيسي لدعم السعودية.. اعرف الأسماء

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي قرار تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية ومساندتها، وذلك التزامًا بقرار المكتب السياسي للحزب، فيما أعلن نواب آخرون رفضهم القرار بصورة شخصية، من بينهم النائب عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، والنائبان المستقلان ضياء الدين داود وأحمد فرغلي.

وفي المقابل، وافق مجلس النواب، بأغلبية الثلثين، على تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم السعودية والدفاع عن أراضيها، خلال جلسة عامة سرية عقدها المجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، في ضوء التطورات الإقليمية المتصاعدة.

الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يرفض التفويض

جاء رفض نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي استنادًا إلى قرار مكتبه السياسي الرافض للتفويض، في موقف يعكس وجود تباين في الرؤى السياسية والبرلمانية بشأن آليات التعامل مع التطورات الإقليمية، وحدود المشاركة العسكرية المصرية خارج البلاد.

وشهدت الجلسة اعتراضات من عدد من النواب على القرار، إذ تمسكوا بمواقفهم الرافضة، في الوقت الذي حظي فيه التفويض بموافقة أغلبية الثلثين المطلوبة دستوريًا.

عبد العليم داود يرفض بصفته الشخصية.. وموقف مستقل لضياء الدين داود وأحمد فرغلي

وشملت قائمة الرافضين النائب عبد العليم داود، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، الذي أعلن رفضه بصفته الشخصية، وليس باعتباره ممثلًا للموقف الرسمي للحزب، الذي أيد التفويض.

كما رفض النائبان المستقلان ضياء الدين داود وأحمد فرغلي القرار، في إطار مواقفهما من مسألة تفويض رئيس الجمهورية باتخاذ إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك في وقت تتباين فيه مواقف القوى السياسية بشأن طبيعة التحرك المصري المطلوب للتعامل مع التطورات الإقليمية، بين تأييد تقديم الدعم اللازم للمملكة، والتأكيد على أهمية الحلول السياسية والدبلوماسية وتجنب اتساع نطاق المواجهات العسكرية في المنطقة.

المادة 152 من الدستور تحدد ضوابط إرسال القوات المسلحة إلى الخارج

وينظم الدستور المصري مسألة إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج حدود الدولة، إذ تنص المادة 152 على أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه.

وتضع المادة بذلك ضوابط دستورية للتحركات العسكرية خارج الحدود، من خلال اشتراط التشاور مع مجلس الدفاع الوطني والحصول على موافقة البرلمان بالأغلبية المحددة دستوريًا.

كما تنظم المادة الحالة التي لا يكون فيها مجلس النواب قائمًا، إذ تشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطني.

المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم إجراءات الموافقة

وتنص المادة 130 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن تكون موافقة المجلس بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، طبقًا للمادة 152 من الدستور، وذلك خلال جلسة سرية عاجلة يعقدها المجلس بناءً على طلب رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.

وبذلك، تحدد المادة الإطار الإجرائي للتعامل البرلماني مع القرارات المتعلقة بإعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهام قتالية خارج البلاد، بما يشمل اشتراط الأغلبية اللازمة وانعقاد المجلس في جلسة سرية عاجلة.

مجلس النواب يوافق على تفويض الرئيس لدعم السعودية

وكان مجلس النواب قد عقد جلسات سرية لمناقشة طلب تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية ومساندتها، في ضوء التطورات الإقليمية والاعتداءات التي تعرضت لها المملكة.

وجاءت الموافقة البرلمانية بعد مناقشات شارك فيها ممثلو الهيئات البرلمانية وعدد من النواب، بشأن الموقف المصري من التطورات الجارية، وسبل تقديم الدعم اللازم للمملكة.

وسبق ذلك إعلان مجلس الدفاع الوطني، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التضامن الكامل مع السعودية، والتأكيد على تقديم أشكال الدعم اللازمة والممكنة للدفاع عن أمنها واستقرارها وصون مقدراتها وسلامة أراضيها، بالتوازي مع مواصلة الجهود السياسية والدبلوماسية بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية لخفض التصعيد وتسوية الأزمات سلميًا.

وبموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، اكتملت الموافقة البرلمانية المطلوبة للتفويض، في حين سجل عدد من النواب مواقف رافضة للقرار، سواء استنادًا إلى مواقف أحزابهم أو بصورة شخصية.

البرلمان النواب مجلس النواب نواب تفويض البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

تراجع أسعار النفط اليوم الاثنين

خسائر بالمليارات في ساعات.. النفط يتراجع رغم هجمات الحوثيين على السعودية

جانب من التوقيع

على هامش IWWI 2026.. توقيع مذكرة تفاهم للتوسع في خدمات التحصيل الإلكتروني لفواتير مياه الشرب وشحن العدادات مسبقة الدفع

جانب من الحدث

قيادات قطاع المياه تبحث تطوير التشغيل والصيانة وخفض الفاقد وترشيد الطاقة

بالصور

السيارات الصينية تتفوق على اليابانية في أوروبا لأول مرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد