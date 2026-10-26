نهال طايل تبكي على الهواء بسبب حكاية ميادة فتاة بني سويف

دخلت الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج «تفاصيل» المذاع عبر قناة صدى البلد 2، في نوبة بكاء على الهواء، متأثرة بكلمات ميادة رمضان، المعروفة إعلاميًا بفتاة بني سويف، خلال حديثها عن والدتها ودورها في مسيرتها، بعدما استطاعت تحدي الصعاب وتحقيق النجاح والحصول على درجة الماجستير، في قصة لاقت تعاطفًا واسعًا من الجمهور.

واضطرت نهال طايل إلى الخروج لفاصل إعلاني، بعد أن غلبها التأثر خلال عرض تفاصيل حكاية ميادة، التي تصدرت التريند وأثارت مشاعر الملايين، بعدما كشفت جوانب من رحلتها الإنسانية وما واجهته من تحديات حتى وصلت إلى ما حققته من نجاح.

أمي وأختي سبب نجاحي وحصولي على الماجستير

وخلال حديثها عن والدتها، عبّرت ميادة رمضان عن مدى احتياجها إلى وجود الأم في حياتها، مؤكدة أن مكانتها لا يمكن أن يعوضها أي شخص، مهما بلغت درجة قربه أو دعمه، في كلمات مؤثرة لامست مشاعر نهال طايل، التي لم تتمالك دموعها أثناء عرض القصة.

وقالت ميادة إن احتياجها إلى والدتها ليس أمرًا تخجل منه، مؤكدة أن الإنسان مهما كبر أو حقق من نجاحات يظل في حاجة إلى أمه، وإلى حنانها ووجودها بجانبه، خاصة في اللحظات الصعبة التي يحتاج فيها إلى الدعم النفسي والشعور بالأمان.

وأضافت أن والدتها وشقيقتها كانتا من أهم أسباب نجاحها، مشيرة إلى الدور الكبير الذي لعبتاه في مساندتها وتشجيعها على استكمال طريقها، ومواجهة التحديات التي مرت بها، حتى تمكنت من تحقيق هدفها العلمي والحصول على الماجستير.