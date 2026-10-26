محافظ المنيا يتفقد محطتي رفع كفر خزام ونزلة سعيد للصرف الصحي

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة ميدانية بمركز ديرمواس، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتفقد المحافظ محطتي رفع الصرف الصحي بقريتي كفر خزام ونزلة سعيد، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، تمهيدًا لدخولهما الخدمة بنهاية العام الجاري، موجّهًا بضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والجداول الزمنية المحددة.

واستهل المحافظ جولته بتفقد محطة رفع الصرف الصحي بقرية كفر خزام، التي تخدم نحو 10 آلاف نسمة، حيث تابع مكوناتها الداخلية، بما يشمل عنبر الطلمبات وبيارة التجميع وغرفة المصافي ومولدات الديزل الاحتياطية ولوحات التحكم الآلي.

كما تفقد محطة رفع نزلة سعيد، التي تخدم نحو 5 آلاف نسمة، واطلع على موقف الأعمال المدنية والميكانيكية ومراحل توريد وتركيب المعدات، تمهيدًا لدخولها الخدمة خلال ديسمبر المقبل، مشددًا على ضرورة تطبيق معايير الجودة والكفاءة في مختلف مراحل التنفيذ.

وأكد اللواء عماد كدواني أن مشروعات «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في تطوير قرى الريف المصري، من خلال توفير بنية تحتية متكاملة والارتقاء بمستوى الخدمات الأساسية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على متابعة المشروعات ميدانيًا، وتسريع معدلات التنفيذ مع الالتزام بالمواصفات القياسية، بما يضمن توفير خدمات صرف صحي آمنة ومستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

واستعرضت المهندسة منال حسين، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الموقف التنفيذي للمنظومة، موضحة أنها تُنفذ تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، بتكلفة إجمالية تبلغ 1.25 مليار جنيه، وترتبط بمحطة المعالجة الرئيسية بقرية تانوف، وتشمل شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد، بطاقة استيعابية تتراوح بين 20 و40 ألف متر مكعب يوميًا، لخدمة 15 قرية بمركز ديرمواس، يستفيد منها نحو 100 ألف نسمة.

وتضم القرى المستفيدة جلال الشرقية، وتل بني عمران، ونزلة سعيد، والحسايبة، والعامرية الغربية، ونزلة سمهان، وبني عمران، والرحمانية، وبني حرام، وبني سالم، وتل العمارنة الغربي، ومنشأة سمهان، وكفر خزام، والناصرية، وخزام الغربية.

وأوضحت المهندسة منال حسين أن محطتي رفع كفر خزام ونزلة سعيد ستنقلان مياه الصرف الصحي إلى محطة رفع الحسايبة، ومنها إلى محطة المعالجة الرئيسية بقرية تانوف، بما يضمن تكامل مكونات المشروع وتوسيع نطاق الاستفادة من خدمات الصرف الصحي بالقرى المستهدفة.