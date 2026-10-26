افتتاح وحدة طب الأسرة بكفر خزام في المنيا لخدمة 16 ألف مواطن

افتتح اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، وحدة طب الأسرة بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس، بتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة 16 ألفًا و272 مواطنًا من أهالي القرية والمناطق المحيطة، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية بالريف المصري، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وأكد المحافظ أن الوحدة الصحية تمثل إضافة جديدة للمنظومة الطبية بقرية كفر خزام، وتسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية بالقرب من محل إقامتهم، مشيرًا إلى أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالقرى، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتزويدها بالإمكانات اللازمة، بما يخفف أعباء الانتقال عن المواطنين ويعزز جودة حياتهم.

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي من الدكتورة مروة محمد إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، حول مكونات الوحدة وإمكاناتها، موضحة أنها أُقيمت على مساحة إجمالية تبلغ نحو 1250 مترًا مربعًا، بمساحة مبانٍ تصل إلى 520 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية. وأشارت إلى أن أهالي القرية تبرعوا بقطعة الأرض المقام عليها المشروع، في نموذج يعكس دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن الوحدة تضم عيادات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، والتطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وخدمات كبار السن وطب الأسنان، إلى جانب المعامل الطبية والصيدلية وغرف التعقيم وحفظ الملفات، وقسم الاستقبال والطوارئ، وسكن مخصص للطاقم الطبي، مع توفير التجهيزات اللازمة ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية وإتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الهمم.

وشدد اللواء عماد كدواني على استمرار جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق معايير الجودة والاعتماد، موضحًا أن انضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يتم وفق مراحل محددة، ترتبط باستيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والاعتماد التي تقررها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد استمرار المنشآت التي لم تنضم إلى المنظومة حتى الآن في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بانتظام، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية دون انقطاع.