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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يلتقي أعضاء البرلمان لمناقشة مطالب المواطنين واحتياجاتهم

محافظ المنيا خلال اللقاء
محافظ المنيا خلال اللقاء

التقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عددًا من أعضاء البرلمان، في إطار التواصل المستمر مع ممثلي المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم ومناقشة القضايا والملفات المرتبطة باحتياجات أبناء المحافظة بمختلف المراكز والقرى.

ضم اللقاء النواب نشأت العمدة، وعلي بدوي، وسيد أبو بريدعه، والعمدة عثمان، وإيهاب فتح الباب، ومحمد مصطفى، وأحمد الصياد، ونهى أبو الدهب وعلى شرموخ  وأسامة عبد الشكور، بحضور الدكتور سعيد محمد السكرتير المساعد للمحافظة .

وناقش المحافظ مع أعضاء البرلمان عددًا من الملفات الخدمية والتنموية، ومطالب المواطنين في دوائرهم، إلى جانب بحث آليات التنسيق بين الأجهزة التنفيذية والنواب لدراسة هذه المطالب، والعمل على تذليل العقبات أمام حلها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

وأكد اللقاء أهمية استمرار التعاون والتواصل بين المحافظة وأعضاء البرلمان، بما يدعم جهود التنمية بمختلف مراكز المحافظة، ويعزز الاستجابة لشكاوى المواطنين ومطالبهم في القطاعات الخدمية المختلفة.
 

المنيا محافظ المنيا النواب المواطنين

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