استغل مرضها ووضع لها عقاقير طبية.. المؤبد لمهندس أنهى حياة زوجته في المنيا

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، بالسجن المؤبد على مهندس ميكانيكا يبلغ من العمر 37 عاما، بعد إدانته بقتل زوجته باستخدام عقاقير طبية، في القضية رقم 2034 لسنة 2024 جنايات قسم المنيا الجديدة، والمقيدة برقم 2034 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، وفقا لما أسندته إليه النيابة العامة، إذ اتهمته باستغلال مرضها ووضع عقاقير طبية في الطعام والشراب دون وجود ضرورة طبية تستدعي تناولها، وذلك على فترات متباعدة، بدءا من سبتمبر 2025.

وأضاف أمر الإحالة أن تناول العقاقير أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها وإضعاف عضلة القلب، قبل أن تصاب بفشل حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاتها، وفقا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد