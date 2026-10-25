قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار يقفز لمستوى قياسي جديد خلال تعاملات اليوم
باحث سياسي: ترامب لا يملك استراتيجية للخروج من أزمة إيران منتصرًا.. وأسعار الطاقة والانتخابات تضغط على قراراته
التربية والتعليم تكشف حقيقة إلغاء الإدارات التعليمية والاكتفاء بالمديريات
اتحاد الكرة يعلن موعد مباراة الزمالك في كأس مصر
تأكيدا لصدى البلد.. بيان رسمي من التعليم ينفي إلغاء الإدارات التعليمية
بسمة الحسيني: لم أتخيل أن يقودني حبي للبرمجة إلى تكريم الرئيس السيسي
من النيل إلى سد النهضة.. الرئيس السيسي يحدد موقف مصر من أمنها المائي
رئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة المهن الطبية آليات توافر المستحضرات الدوائية
نتنياهو يراهن على العملات المشفرة لمواجهة العقوبات.. والمركزي الإسرائيلي يعترض
الوزراء: توصيات منتدى مصر 2026 تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين
وزير الري: مصر تعتمد بنسبة 98 في المائة على نهر النيل لتوفير موارد المياه العذبة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

استغل مرضها ووضع لها عقاقير طبية.. المؤبد لمهندس أنهى حياة زوجته في المنيا

الموبد للمتهم
الموبد للمتهم
ايمن رياض

قضت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار وائل شعبان، بالسجن المؤبد على مهندس ميكانيكا يبلغ من العمر 37 عاما، بعد إدانته بقتل زوجته باستخدام عقاقير طبية، في القضية رقم 2034 لسنة 2024 جنايات قسم المنيا الجديدة، والمقيدة برقم 2034 لسنة 2026 كلي جنوب المنيا.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم قتل زوجته عمدا مع سبق الإصرار، وفقا لما أسندته إليه النيابة العامة، إذ اتهمته باستغلال مرضها ووضع عقاقير طبية في الطعام والشراب دون وجود ضرورة طبية تستدعي تناولها، وذلك على فترات متباعدة، بدءا من سبتمبر 2025.

وأضاف أمر الإحالة أن تناول العقاقير أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمجني عليها وإضعاف عضلة القلب، قبل أن تصاب بفشل حاد في الدورة الدموية انتهى بوفاتها، وفقا لما ورد في تقرير الصفة التشريحية المرفق بأوراق القضية.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، وأحالته إلى محكمة جنايات المنيا للفصل في الاتهامات المنسوبة إليه، لتصدر المحكمة حكمها بالسجن المؤبد

المنيا جنايات المتهم الزوجه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

الجنين

حكم اختيار جنس الجنين في عمليات الحقن المجهري.. دار الإفتاء تجيب

أسعار الدواجن

بكام الفراخ انهاردة؟.. ارتفاع جديد في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

وزير التعليم العالي

بالأسماء.. صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في 6 جامعات

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 أكتوبر

المالكي

متحدث التحالف: اعترضنا صاروخًا باليستيًا أُطلق باتجاه الرياض .. وإطلاق صفارات الإنذار

الذهب والدولار

بعد تراجعه لأدنى مستوى.. الدولار يدفع أسعار الذهب إلى الصعود في مصر

ترشيحاتنا

نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين تفتح باب التقدم للدورة الرابعة من منحة هيكل لصحافة البيانات

وزير الري يلتقي وزيرة البيئة والغذاء البريطانية

وزير الري يناقش آليات تحويل الشراكة المصرية البريطانية للنمو الأخضر إلى برامج ومشروعات عملية

رئيس مجلس الوزراء

الوزراء: التطورات بالمنطقة تجدد الضغوط التضخمية وترفع أسعار السلع والوقود بالأسواق العالمية

بالصور

أبرزها «نصيب» و«حدوتة».. أفلام منتظرة بدور العرض السينمائية قبل نهاية 2026

أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026
أفلام منتظرة قبل نهاية 2026

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: من الأمن الغذائي إلى مرونة الاقتصاد المصري.. رؤية متكاملة للتنمية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: إحسان عبد القدوس الذي لا نعرفه!

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: من يشكل الحكومة المقبلة في إسرائيل؟!

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مرفأ الوجدان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

المزيد