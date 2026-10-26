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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع انتظام الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة بكفر خزام

محافظ المنيا يتابع الحملة
محافظ المنيا يتابع الحملة
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انتظام أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، وذلك خلال تفقده وحدة التطعيمات بالوحدة الصحية بقرية كفر خزام بمركز ديرمواس، على هامش افتتاح وحدة طب الأسرة بالقرية، للاطمئنان على توافر اللقاحات والمستلزمات الطبية، وانتظام تقديم الخدمة وفقًا للخطة المحددة، بما يضمن الوصول إلى الأطفال المستهدفين وحمايتهم من الأمراض المعدية.

وتُنفذ الحملة، التي انطلقت أمس الأحد 25 أكتوبر، تحت إشراف وزارة الصحة والسكان، وتستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الوقاية الصحية ورفع معدلات التغطية بالتطعيمات الأساسية والحد من انتشار الأمراض المعدية.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الحملة بمختلف الوحدات والمنشآت الصحية، مع تكثيف حملات التوعية المجتمعية بأهمية التطعيمات ودورها في حماية الأطفال، مشددًا على ضرورة تيسير حصول جميع الفئات المستهدفة على التطعيمات مجانًا، والتنسيق بين الفرق الطبية والوحدات المحلية لضمان الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

واوضحت الدكتورة مروة إسماعيل، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن نسبة الأطفال الذين تلقوا التطعيمات بقرية كفر خزام بلغت 20% من إجمالي الفئة المستهدفة منذ انطلاق الحملة، مشيرة إلى تقديم التطعيمات مجانًا من خلال الوحدات والمراكز الطبية، إلى جانب الفرق الطبية المتنقلة التي تجوب المناطق المختلفة للوصول إلى الأطفال وتيسير حصولهم على الخدمة دون عناء.

وأضافت وكيل وزارة الصحة أن الفرق الطبية تواصل تنفيذ أعمال التطعيم والمتابعة الميدانية لضمان انتظام الحملة وتحقيق التغطية المستهدفة، داعية الأسر إلى الحرص على تطعيم أطفالهم وفقًا للفئات العمرية المحددة، والاستفادة من الخدمات المجانية التي توفرها الدولة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

المنيا محافظ المنيا ديرمواس الصحه حملة

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