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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يفتتح وحدة طب الأسرة بكفر خزام باستثمارات 60 مليون جنيه

وحدة طب الأسرة بكفر خزام
وحدة طب الأسرة بكفر خزام
أ ش أ

افتتح محافظ المنيا اللواء عماد كدواني اليوم /الاثنين/، وحدة طب الأسرة بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس بتكلفة 60 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لخدمة 16 ألفًا و272 مواطنًا من أهالي القرية والمناطق المحيطة، ودعم جهود الدولة في تطوير الخدمات الصحية بالريف المصري، وتعزيز جاهزية المنشآت الطبية استعدادًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

أكد المحافظ -حسب بيان عن المحافظة اليوم- أن الوحدة الصحية تمثل إضافة جديدة للمنظومة الطبية بقرية كفر خزام، وتسهم في تيسير حصول المواطنين على خدمات الرعاية الصحية بالقرب من محل إقامتهم، مشيرًا إلى أن مشروعات «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة بالقرى، من خلال تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة المنشآت الصحية وتزويدها بالإمكانات اللازمة، بما يخفف أعباء الانتقال عن المواطنين ويعزز جودة حياتهم.

شدد اللواء عماد كدواني على مواصلة جهود المحافظة للارتقاء بالمنظومة الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية وفق معايير الجودة والاعتماد، موضحًا أن انضمام المنشآت الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل يتم وفق مراحل محددة، ترتبط باستيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الجودة والاعتماد التي تقررها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وأكد على مواصلة المنشآت التي لم تنضم إلى المنظومة حتى الآن في تقديم خدماتها الطبية والعلاجية للمواطنين بانتظام، بما يضمن استمرارية الرعاية الصحية دون انقطاع.

من جانبها قالت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة مروة إسماعيل إن الوحدة أُقيمت على مساحة تبلغ نحو 1250 مترًا مربعًا، بمساحة مبانٍ تصل إلى 520 مترًا مربعًا، وتتكون من دور أرضي وثلاثة أدوار علوية.

وأشارت وكيلة الوزارة إلى أن أهالي القرية تبرعوا بقطعة الأرض المقام عليها المشروع، في نموذج يعكس دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات.

أضافت وكيلة وزارة الصحة أن الوحدة تضم عيادات تنظيم الأسرة ومتابعة الحمل، والتطعيمات ومتابعة نمو الطفل، وخدمات كبار السن وطب الأسنان، إلى جانب المعامل الطبية والصيدلية وغرف التعقيم وحفظ الملفات، وقسم الاستقبال والطوارئ، وسكن مخصص للطاقم الطبي، مع توفير التجهيزات اللازمة ومراعاة اشتراطات الحماية المدنية وإتاحة الخدمات للأشخاص ذوي الهمم.

محافظ المنيا اللواء عماد كدواني وحدة طب الأسرة بقرية كفر خزام

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