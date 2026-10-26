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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم Whalefall يحقق 21 مليون دولار في شباك التذاكر العالمي

فيلم whalefall
فيلم whalefall
تقى الجيزاوي

حقق فيلم «Whalefall» إيرادات عالمية تجاوزت 21 مليون دولار منذ طرحه في 16 أكتوبر الجاري. 

وبلغت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر الأمريكي نحو 11 مليونًا و748 ألف دولار، مقابل 9 ملايين و616 ألف دولار في الأسواق العالمية، فيما أنتجته شركة «20th Century Studios»، وتصل مدته إلى ساعة و45 دقيقة.

احداث فيلم Whalefall

تدور أحداث الفيلم حول جاي جاردينر، الذي يجسد شخصيته أوستن أبرامز، وهو غواص ينطلق بحثًا عن رفات والده، لكن رحلته تنقلب إلى صراع مع الزمن بعدما يبتلعه حوت عنبر ضخم يصل طوله إلى نحو 80 قدمًا ويزن قرابة 60 طنًا.

ويجد جاي نفسه محاصرًا داخل بطن الحوت، مع فرصة محدودة للنجاة لا تتجاوز ساعة واحدة قبل نفاد الأكسجين، ليبدأ سباقًا مع الوقت في محاولة للخروج من هذا المأزق.

إشادة هيديو كوجيما بالفيلم

وأبدى هيديو كوجيما إعجابه بالفيلم، مشيرًا إلى ما يطرحه من تأملات حول العلاقة بين الإنسان والحيتان داخل النظام البيئي، إلى جانب تناوله الرابطة بين الأب والابن، كما أشاد بالمؤثرات البصرية. لكنه أشار مازحًا إلى أن مشاهدة العمل قد تجعله غير قادر على تناول الحبار لبعض الوقت.

يستند الفيلم إلى رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب دانيال كراوس، الذي شارك في كتابة السيناريو مع المخرج برايان دافيلد، فيما يضم فريق التمثيل إلى جانب أوستن أبرامز كلًا من جوش برولين وإليزابيث شو.

فيلم «Whalefall» قصة فيلم Whalefall احداث فيلم Whalefall

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