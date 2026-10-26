حسين الشحات: شرف كبير وجودي مع عظماء هدافي الأهلي في أفريقيا

أعرب حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على كيتارا الأوغندي برباعية نظيفة، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا فخره بتسجيل الهدف رقم 700 في تاريخ مشاركات القلعة الحمراء بالبطولات الأفريقية.

وقال حسين الشحات، في تصريحات تلفزيونية: «الحمد لله على المكسب والهدف رقم 700 للأهلي في البطولات الأفريقية، والحمد لله إن أنا موجود مع اللاعيبة الكبيرة والعظماء الهدافين في بطولات أفريقيا، شكرًا جمهور الأهلي العظيم وشكرًا لاعيبة الأهلي، وربنا يكرمنا في اللي جاي».

وشهدت مواجهة الأهلي وكيتارا الأوغندي تألق حسين الشحات، الذي سجل هدفين، ليقود الفريق الأحمر إلى تحقيق فوز كبير بنتيجة 4-0، في المباراة التي أقيمت مساء الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحقق الأهلي الفوز في مباراة الذهاب بأوغندا بنتيجة 2-1، ليحسم تأهله إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين بنتيجة 6-1، ويواصل مشواره في البطولة القارية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في إطار سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية على المستويين المحلي والأفريقي.