عودة ناصر منسي لتدريبات الزمالك قبل مواجهة المقاولون العرب

انتظم ناصر منسي، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية للفريق، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027..

وكشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن انتظام ناصر منسي في تدريبات الزمالك، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام المقاولون العرب.

وكان ناصر منسي قد تعرض لعقوبة من جانب الجهاز الفني للزمالك، قبل أن يقرر معتمد جمال، المدير الفني للفريق، العفو عنه؛ بعد التحقيق معه وابتعاده عن التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، ليعود اللاعب إلى الانتظام في تدريبات الفريق استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

يستضيف الزمالك فريق المقاولون العرب، مساء الأربعاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في مباراة يسعى خلالها الفريق الأبيض إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، وتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث؛ من أجل تحسين موقعه في جدول ترتيب المسابقة ،ومواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة.

وفي المقابل، يطمح المقاولون العرب إلى الخروج بنتيجة إيجابية أمام الزمالك، لتعزيز رصيده من النقاط والتقدم في جدول ترتيب الدوري.

موقف الزمالك والمقاولون العرب في جدول الدوري

يدخل الزمالك المباراة وهو يمتلك 16 نقطة، يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفارق 5 نقاط عن بيراميدز، متصدرا المسابقة.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز السابع برصيد 11 نقطة، ويأمل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق الأبيض، في مواجهة يسعى خلالها كلا الفريقين إلى حصد النقاط الثلاث وتحقيق أهدافه في المسابقة.