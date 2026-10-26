عامر عبدالله: تكريمي من الأهلي ولقاء محمود الخطيب وسام غالٍ على صدري

أعرب المعلق الإماراتي عامر عبد الله عن سعادته الكبيرة بزيارة النادي الأهلي المصري، ولقاء الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، مؤكدًا اعتزازه بالاستقبال والتكريم الذي حظي به داخل القلعة الحمراء، التي وصفها بالكيان الكبير صاحب التاريخ والبطولات والجماهيرية الواسعة.

ونشر عامر عبد الله رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أعرب خلالها عن تقديره للقاء محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن سعادته لم تقتصر على التكريم، بل امتدت إلى لقاء شخصية رياضية وإنسانية كبيرة، أحبها واحترمها على مدار سنوات طويلة.

وقال المعلق الإماراتي إنه يكنّ تقديرًا كبيرًا لمحمود الخطيب، الذي أحبه الجمهور لاعبًا وأسطورة داخل المستطيل الأخضر، ويحظى اليوم بالاحترام بصفته قائدًا ورئيسًا لأحد أكبر الأندية في العالم العربي وإفريقيا.

وأضاف عامر عبد الله أن الاستقبال الذي حظي به والتكريم الخاص سيظلان من الذكريات الغالية في مسيرته المهنية، معتبرًا هذا التكريم وسامًا على صدره، خاصة أنه جاء من نادٍ بحجم الأهلي، ومن شخصية لها مكانة وقيمة كبيرة في الرياضة العربية والإفريقية.

وأشار إلى أن مسيرته المهنية شهدت العديد من المباريات واللحظات التي لا تُنسى خلف الميكروفون، لكن بعض المواقف التي تحدث خارج الملعب تحمل قيمة استثنائية، مؤكدًا أن لقاءه اليوم كان من بين تلك اللحظات التي ستظل عالقة في ذاكرته.

ووجّه المعلق الإماراتي الشكر إلى محمود الخطيب، وإلى النادي الأهلي ومجلس إدارته وجميع القائمين عليه، تقديرًا لحفاوة الاستقبال والرقي في التعامل والتكريم الذي حظي به.

واختتم عامر عبد الله رسالته بالتأكيد على مكانة مصر الخاصة في قلبه، مشيدًا بأهلها ومحبتهم الصادقة، مؤكدًا أن العلاقات بين مصر والإمارات تتجاوز حدود الكلمات، وأن المحبة والتقدير بين الشعبين يزدادان يومًا بعد يوم.

وقال في ختام رسالته: «من أبناء زايد إلى أرض الكنانة.. محبة لا تنتهي، وتقدير يزداد يومًا بعد يوم».