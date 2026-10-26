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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حرمتوني من القيلولة وهزمت فريقكم.. مورينيو يمازح جماهير برشلونة

جوزيه مورينيو
جوزيه مورينيو
سارة عبد الله

سخر البرتغالي جوزيه مورينيو من جماهير برشلونة، عقب فوز ريال مدريد على غريمه التقليدي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقال مورينيو، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه يهدي الانتصار إلى جماهير برشلونة، بعدما تسببت في حرمانه من النوم خلال فترة وجوده في الفندق قبل المباراة، بسبب هتافاتهم وأغانيهم طوال اليوم.

وأضاف المدرب البرتغالي: «أُهدي هذا الانتصار لجماهير برشلونة التي حرمتني من قيلولتي في الفندق اليوم! لقد حضروا إلى الفندق وظلوا يهتفون ويغنون طوال اليوم، فلم أتمكن من النوم ولو قليلًا».

وتابع مورينيو مازحًا: «لا بأس، لم أحصل على قيلولتي، لكنني في النهاية هزمت فريقهم، عناق كبير لهم جميعًا»، في تعليق حمل طابعًا ساخرًا بعد انتصار ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو.

ونجح ريال مدريد في حسم المواجهة لصالحه بهدفين مقابل هدف، ليحصد ثلاث نقاط مهمة في سباق المنافسة على صدارة الدوري الإسباني، ويقلص الفارق مع برشلونة إلى ثلاث نقاط، وفقًا للترتيب المذكور.

ترتيب الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة، رفع ريال مدريد رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل المركز الثالث في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد برشلونة عند 27 نقطة في الصدارة، فيما جاء أتلتيكو مدريد في المركز الثاني برصيد 25 نقطة.

ويمنح الفوز ريال مدريد دفعة مهمة في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، في ظل تقارب النقاط بين فرق المقدمة، واستمرار الصراع على صدارة المسابقة مع تقدم جولات الموسم.

جوزيه مورينيو برشلونة ريال مدريد

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