فليك يقرر الغياب عن حفل الكرة الذهبية 2026 بعد خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

قرر الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عدم السفر إلى العاصمة البريطانية لندن لحضور حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية 2026، المقرر إقامته مساء اليوم الإثنين، على مسرح لندن بالاديوم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة «آس» الإسبانية، فإن فليك لن يحضر النسخة السبعين من حفل الكرة الذهبية، الذي تنظمه مجلة «فرانس فوتبول»، ويقام للمرة الأولى خارج العاصمة الفرنسية باريس.

غياب فليك وحضور عدد من لاعبي برشلونة

وفي المقابل، يستعد عدد من لاعبي برشلونة للسفر إلى لندن من أجل حضور الحفل، وهم لامين يامال، ورودري، وداني أولمو، وجوان جارسيا، بينما قرر باو كوبارسي عدم المشاركة في مراسم الحفل.

ويأتي قرار فليك في أعقاب خسارة برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مواجهة الكلاسيكو، التي أقيمت مساء أمس الأحد على ملعب «سبوتيفاي كامب نو»، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

برشلونة يسقط أمام ريال مدريد في الكلاسيكو

وتلقى الفريق الكتالوني الهزيمة بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام ريال مدريد، في مباراة شهدت تفوق الفريق الملكي، ليواصل برشلونة مشواره في الدوري الإسباني بعد خسارة مهمة أمام منافسه التقليدي.

ومن المقرر أن تتجه الأنظار مساء اليوم إلى حفل الكرة الذهبية 2026، وسط ترقب لنتائج الجوائز وموقف نجوم برشلونة المشاركين في الحدث العالمي.