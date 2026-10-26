قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحالف دعم الشرعية: اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة في الرياض والمنطقة الجنوبية
البرلمان العربي يثمن تفويض الرئيس السيسي باتخاذ ما يلزم لدعم السعودية
وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يبحثان التصعيد الإقليمي ويدعمان ترشيح لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة
محمود شوقي يكشف تفاصيل تأهل السكة الحديد لمواجهة الأهلي في كأس مصر
"هنشكل لجنة"..أول رد رسمي على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين
جوتيريش من جامعة القاهرة: مصر أم الدنيا وحضارتها امتد تأثيرها إلى العالم
أسعار السجائر في مصر.. زيادة تصل إلى 12% وموعد تطبيقها
وزير التعليم: سنركز على رفع كفاءة المدارس وتطوير بنيتها التحتية..بعد عام 2029
برلماني: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد وحدة المصير العربي.. وأمن الخليج من أمننا القومي
ستكون هناك مشكلة إذا ضاعت.. جمال عبد الحميد: الأهلي مطالب بالتتويج بالكونفدرالية
تنفيذا لتوصيات منتدى مصر 2026.. زيادة أجور المعلمين إلى 15 ألف جنيه و5 آلاف زيادة للمساعد و6 آلاف للكبير
فيديو قديم.. القبض على المتهم بتفريغ حمولة مياة صرف صحي في قطعة أرض بالقليوبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"هنشكل لجنة"..أول رد رسمي على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين

وزيرا التعليم و المالية
وزيرا التعليم و المالية
ياسمين بدوي

رداً على شكاوى تأخر صرف بعض المخصصات المالية للمعلمين ، أكد وزيرا التربية والتعليم و المالية خلال مؤتمر صحفي اليوم ، أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة لمتابعة مستحقات العاملين بالمنظومة التعليمية، والعمل على ضمان صرفها في المواعيد المحددة، بما يعزز انتظام حصولهم على حقوقهم المالية.

وكانت قد بدأت الحكومة في تنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بتحسين أجور المعلمين بقطاع التعليم قبل الجامعى، في إطار تنفيذ توصيات «منتدى مصر ٢٠٢٦» حيث عقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا بمقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الجديدة، للإعلان عن تفاصيل خطة تحسين أجور المعلمين، وأكدا خلاله مواصلة التنسيق الثنائي لدفع مسار الارتقاء بالعملية التعليمية؛ إيمانًا بأن التعليم ركيزة أساسية للتنمية البشرية التى تتصدر أولويات الدولة المصرية، وستشهد اهتمامًا متزايدًا خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزيران، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، إنه سيتم زيادة أجور المعلمين، إلى ١٥ ألف جنيه خلال العامين الماليين المقبلين «٢٠٢٧/ ٢٠٢٨ - ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩».

وأضاف الوزيران، أن الزيادة المقررة للمعلمين ستتراوح بين ٥ آلاف جنيه للمعلم المساعد و٦ آلاف جنيه لكبير المعلمين خلال العامين الماليين المقبلين، حيث يحصل المعلم المساعد على ٢٥٠٠ جنيه زيادة فى العام المالى المقبل، ومثلها العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩، والمعلم ٢٦٠٠ جنيه، والمعلم أول ٢٧٠٠ جنيه، والمعلم أول أ ٢٨٠٠ جنيه، والمعلم خبير ٢٩٠٠ جنيه، وكبير المعلمين ٣ آلاف جنيه، ومثلها أيضًا العام المالى ٢٠٢٨/ ٢٠٢٩

وجدد الوزيران، تأكيدهما على التزام الوزارتين بالتعاون المستمر لتوفير المخصصات المالية اللازمة لضمان حسن سير العملية التعليمية، وتدريب وتأهيل المعلمين والقضاء على الفترات المسائية.

وردا على عدد من التساؤلات خلال المؤتمر الصحفي  المشترك، أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأحمد كجوك، وزير المالية، استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارتين لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، انطلاقًا من تقدير الدولة لدورهم المحوري في بناء الأجيال، باعتبارهم حجر الزاوية في منظومة التعليم المصري.

وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للمعلمين، ويوجه باستمرار باتخاذ الإجراءات اللازمة لدعمهم وتوفير الظروف المناسبة لأداء رسالتهم التعليمية.

وأعرب الوزير عن تقديره لجميع معلمي مصر، مؤكدا أنهم يواصلون أداء رسالتهم بمنتهى الإخلاص في ظل ظروف وتحديات صعبة، ويحققون نتائج متميزة تعكس إخلاصهم واجتهادهم، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بالتنسيق المستمر مع وزارة المالية على دعم المعلمين وتحسين أوضاعهم الاقتصادية، بما يتناسب مع مكانتهم ودورهم في المجتمع.

وأوضح الوزير أن الزيادات المقررة ستكون تدريجية تبدأ خلال شهر يوليو ٢٠٢٧ ويستمر تنفيذها على مدار عامين، مؤكدًا استمرار التنسيق بين الوزارتين لضمان تنفيذ الإجراءات المقررة.

وأكد الوزيران أن المعلمين في التعليم العام والأزهري سيحصلون على الزيادات المعلنة بما يعكس جدية الدولة في تنفيذ الإجراءات المعلنة وتحويلها إلى خطوات عملية.

التربية والتعليم المالية مستحقات العاملين المخصصات المالية للمعلمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الجرام وصل إلى 7300 جنيه.. ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم

البنزين

بعد القرارات الجديدة وزيادة الدولار.. أسعار البنزين اليوم في مصر

وزيرا التعليم والمالية

وزير المالية يعلن زيادة مرتبات المعلمين ما بين 5 إلى 6 آلاف جنيه

الدولار

رايح على فين..ارتفاع جديد في سعر الدولار اليوم

الذهب

بعد صعود الدولار .. الذهب يرتفع وعيار 21 يحلق في مستوى قياسي

أنابيب البوتاجاز

رسميا بعد قرار لجنة التسعير.. أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026

الإنترنت

بدلا من 50.. تفاصيل الإجراءات التنفيذية لزيادة سعة باقة الإنترنت الأساسية لـ100 جيجا

السلع

ارتفاع في أسعار 9 سلع غذائية.. وزيادة كبيرة في المكرونة والزيت والأرز

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: صحيح البخاري أصح كتاب بعد القرآن الكريم.. وطاعة الرسول طريق الجنة

مرصد الأزهر

مرصد الأزهر: تراجع الهجمات المسلحة بنسبة 26.1% خلال أسبوعين في باكستان

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: الإسلام يعني التسليم لأحكام الله ورسوله.. ولا اجتهاد في تحليل الحرام وتحريم الحلال

بالصور

السيارات الصينية تتفوق على اليابانية في أوروبا لأول مرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

طريقة عمل صينية فراخ بالبطاطس والجبنة في الفرن.. وجبة شهية ومشبعة

طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة
طريقة عمل صنية فراخ بالبطاطس والجبنة

بعد الأكل بدقائق.. 7 علامات تكشف حساسية الطعام

حساسية
حساسية
حساسية

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ ببورسعيد.. صور

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد
مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية مصر - 12 للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

فيديو

نقل عدد من الأطفال بطريقة تعرض حياتهم للخطر

فوق السقف وبيضحكوا.. فيديو صادم لنقل طلاب مدارس بالنهضة

حقيقية مرض عائشة الكيلاني

بعد سنوات من الغياب.. ظهور عائشة الكيلاني يكسر قلوب محبيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

د. ماريان جرجس: الرئيس السيسى حكاية وطن لا تنتهي

د. مها محمد عبد القادر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: مسارات التنمية والارتقاء.. الأبعاد الاستراتيجية لنهضة المجتمع المصري

د. مجدي بدران

د. مجدي بدران يكتب: الإعجاز فى جزيء الماء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: "لولا دا سيلفا".. صوت الجنوب العالمي

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: حماية الوعي مسؤولية تضامنية بين الدولة والمواطن

المزيد