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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

براءة الصحفي هاني سامي من سب نقيب الموسيقيين عبر واتساب وفيسبوك

مصطفى كامل
مصطفى كامل
ندى سويفى

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2026، ببراءة الكاتب الصحفي هاني سامي ورفض الدعوى المدنية المقامة ضده في القضية رقم 9662 لسنة 2026 جنح اقتصادية، التي يتهمه فيها نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل بالسب والإزعاج عبر رسائل تطبيق واتساب ومنشورات على موقع فيسبوك.

 براءة هاني سامي

تضمنت أوراق القضية اتهام الكاتب الصحفي بسب مصطفى كامل من خلال رسائل أُرسلت عبر تطبيق واتساب ومنشورات نُشرت على موقع فيسبوك، قيل إنها تضمنت عبارات من شأنها المساس باعتباره، إلى جانب اتهامه بإنشاء وإدارة واستخدام حساب على شبكة معلوماتية بغرض ارتكاب الجريمة محل الاتهام، وتعمد إزعاج الشاكي ومضايقته باستخدام وسائل الاتصالات.

وأُحيلت القضية إلى المحكمة الاقتصادية؛ استنادًا إلى عدد من مواد قانون العقوبات، وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

دفوع الدفاع في القضية

وشهدت جلسات المحاكمة حضور دفاع الكاتب الصحفي هاني سامي، الذي قدم دفوعه القانونية وحوافظ مستندات دعمًا لدفاعه، وتمسك بكيدية الاتهام وتلفيقه.

كما دفع الدفاع ببطلان تقرير الفحص الفني، على سند من مخالفته أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مطالبًا المحكمة بتطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى والأدلة المقدمة فيها.

وبعد نظر القضية، أصدرت المحكمة حكمها ببراءة هاني سامي من الاتهامات المسندة إليه، ورفض الدعوى المدنية.

المطالبة بالتعويض

من جانبه، أعلن المحامي فهد مرزوق المعازي، محامي خاني سامي، أن فريق الدفاع يدرس اتخاذ الإجراءات القانونية التي يكفلها القانون لصالح موكله، بما في ذلك المطالبة بالتعويض عن البلاغ الكاذب، وإساءة استعمال حق التقاضي، وفقًا للضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

ويأتي الحكم؛ في إطار نظر المحكمة للاتهامات والأدلة المطروحة في القضية، فيما أكد الدفاع تمسكه بالدفوع القانونية التي أبداها خلال نظر الدعوى.

نقيب الموسيقيين مصطفى كامل براءة كاتب صحفي مصطفى كامل محكمة القاهرة الاقتصادية الفنان مصطفى كامل

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