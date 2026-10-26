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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مباراة طرابزون وريزه.. مشجع تركي يفاجئ محمد صلاح بهدية مثيرة

محمد صلاح
محمد صلاح
حسام الحارتي


 

شهدت أجواء ديربي "شرق البحر الأسود" لفتة  استثنائية، حيث قام أحد مشجعي نادي ريزه سبور بتقديم هدية خاصة ومبتكرة للنجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق طرابزون سبور الحالي.


 

تأتي هذه اللفتة الطيبة بالتزامن مع مباراة تجمع الفريقين الآن على ملعب "تشايكور ديدي" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز. 

ويدخل الفريقان اللقاء بدوافع مختلفة تشعل حماس الديربي.


 

ويسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة سلسلة انتصاراتهم المتتالية تحت قيادة المدير الفني توماس رايس، ودخول فترة التوقف الدولي بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على بشكتاش بهدفين دون رد.


 

في المقابل، يطمح أصحاب الأرض لتصحيح المسار واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق والتقدم إلى مناطق الأمان في جدول الترتيب.

محمد صلاح طرابزون سبور ملعب تشايكور ديدي الدوري التركي الممتاز

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