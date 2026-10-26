قبل مباراة طرابزون وريزه.. مشجع تركي يفاجئ محمد صلاح بهدية مثيرة





شهدت أجواء ديربي "شرق البحر الأسود" لفتة استثنائية، حيث قام أحد مشجعي نادي ريزه سبور بتقديم هدية خاصة ومبتكرة للنجم المصري الدولي محمد صلاح هداف فريق طرابزون سبور الحالي.





تأتي هذه اللفتة الطيبة بالتزامن مع مباراة تجمع الفريقين الآن على ملعب "تشايكور ديدي" ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي الممتاز.

ويدخل الفريقان اللقاء بدوافع مختلفة تشعل حماس الديربي.





ويسعى رفاق محمد صلاح لمواصلة سلسلة انتصاراتهم المتتالية تحت قيادة المدير الفني توماس رايس، ودخول فترة التوقف الدولي بمعنويات مرتفعة، خاصة بعد الفوز الثمين في الجولة الماضية على بشكتاش بهدفين دون رد.





في المقابل، يطمح أصحاب الأرض لتصحيح المسار واستغلال عاملي الأرض والجمهور لتقليص الفارق والتقدم إلى مناطق الأمان في جدول الترتيب.