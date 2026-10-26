ريمونتادا مثيرة.. طرابزون ينقلب على ريزا سبور بثلاثية سريعة في الدوري التركي

نجح فريق طرابزون سبور في قلب الطاولة على ضيفه تشايكور ريزا سبور، محققًا ريمونتادا مجنونة في غضون دقائق قليلة خلال الشوط الثاني، ليعود في المباراة ويتفوق بنتيجة (3-2) بعد أن كان متأخرًا بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم ضمن منافسات الدوري التركي الممتاز.

انتفض أصحاب الأرض بضغط هجومي مكثف منذ بداية الشوط الثاني، أسفر عن تسجيل ثلاثة أهداف متتالية في شباك الضيوف وسط ذهول مدافعي ريزا سبور واشتعال حماس الجماهير في المدرجات.

أحرز مليح كاباساكال الهدف الأول في الدقيقة ٤٩ بعد تمريرة من إرنيست موتشي أمام المرمى قبل آن يضيف أرال شيمشير الهدف الثاني في الدقيقة ٥١ من انفراد بالمرمى بعد تمريرة جديدة من موتشي وتكتمل الريومنتادا في 8 دقائق بتسجيل فرانكولينو دجو للهدف الثالث في الدقيقة ٥٧.

وأحرز ريز سبور الهدف الأول في شباك طرابزون التركي عن طريق جينارو بوريلي في المباراة التي تجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري التركي.

وفي الدقيقة 32 عزز ريز سبور تقدمه عن طريق جينارو بوريلي مستغلا تمريرة من أديديري ميبودي أمام المرمى.

وجاء تشكيل طرابزون كالتالي :

أندريه أونانا، ستيفان سافيتش، تشيبوكي نوايوو، فاجنر بينا، مصطفى إسكهيلاك، مليح كاباساكال، فابينيو، إرنست موتشي محمد صلاح أراَل شيمشير، فرانكولينو دجو.

ويطمح طرابزون في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة ومواصلة التقدم في جدول الترتيب وإنهاء مبارياته قبل فترة التوقف الدولي في نوفمبر بأفضل صورة ممكنة، حيث يدخل المباراة محتلا المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 16 نقطة، فيما يتواجد تشايكور ريزيسبور في المركز الثاني عشر برصيد 10 نقاط.