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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كلوب يفجر مفاجأة لأول مرة عن انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت قناة إكسترا نيوز، أن كلوب المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، حسم الأمر بشأن انتقال محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لـ الدوري السعودي، وقال :" اتحاد جدة لم يطلب محمد صلاح".

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فرج عامر: ليفربول يستخدم القبضة الحديدية لمنع انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

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توك شو.. الأرصاد تعلن حالة طقس الأيام المقبلة وحسم مصير انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

وفي وقت سابق من صباح اليوم، أكد الناقد الرياضي ومحلل الكرة العالمية أحمد غنيم، أن محمد صلاح لاعب المنتخب المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، لن يرحل عن ليفربول، وأن غلق باب الانتقالات سيكون اليوم.

وأضاف خلال مداخلة على قناة دي إم سي، أن ليفربول ليس لديه البديل لـ محمد صلاح، رغم وصول الرقم لـ 118 مليون جنيه إسترليني.

كلوب يحسم مصير انتقال محمد صلاح لـ اتحاد جدة
 

ولفت إلي أن مدرب ليفربول، أكد أن صلاح مستمر في ليفربول، وأن اليوم هناك مؤتمر صحفي لـ كلوب مدرب ليفربول، أنه بنسبة كبيرة سيرد، للمرة الثالثة على سؤال: "هل محمد صلاح سينتقل أم لا".

وكشف أن اليوم سيكون الحسم، هل سينتقل محمد صلاح، أم لا، ولكن صلاح بنسبة 95%، لن ينتقل لـ اتحاد جدة.

 

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