فرج عامر: ليفربول يستخدم القبضة الحديدية لمنع انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة

أكد رجل الأعمال فرج عامر رئيس نادي سموحة ان ليفربول يرفض انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة السعودي .



وأضاف عامر عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك " ليفربول يستحدم القبضة الحديدية لمنع انتقال صلاح الي الدوري السعودي ، ويعلن رفضة لإي اغراءات مالية مهما كانت لخروج محمد صلاح من قلعة انفيلد .

كانت صحيفة عكاظ السعودية قد أكدت خلال الساعات الماضية أن محمد صلاح سيصل إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، لتوقيع عقود انضمامه لاتحاد جدة.

وقال يورجن كلوب خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة:" موقف محمد صلاح؟ كل شيء كما هو لا يوجد جديد، النادي لم يتلق أي عروض على حد علمي".

وأضاف:" علينا حماية كرة القدم الأوروبية، أنا أحب اللاعبين الذين انضموا للأمدية السعودية، لكننا بحاجة للحفاظ على قوة المسابقات الأوروبية".