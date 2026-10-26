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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأنبا ميخائيل يفتتح كورس «أقمت حراسًا» لتأهيل خدام إعدادي وثانوي بإيبارشية حلوان

نيافة الأنبا ميخائيل
نيافة الأنبا ميخائيل
ميرنا رزق

في إطار اهتمام الكنيسة بتأهيل الخدام وتنمية وعيهم الروحي والإنساني، وتعزيز دورهم في رعاية المخدومين وحمايتهم من التحديات والمخاطر التي تواجههم، افتتح نيافة الأنبا ميخائيل، أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة وتوابعها، فعاليات كورس «أقمت حراسًا»، الموجه لخدام وخادمات مرحلتي إعدادي وثانوي، وذلك بكنيسة مارجرجس شرق حلوان، بمشاركة 20 من آباء مجمع كهنة الإيبارشية، و370 خادمًا وخادمة من مختلف كنائسها.

وألقى نيافته المحاضرة الافتتاحية التي حملت عنوان الكورس «أقمت حراسًا»، وتناول خلالها مفهوم حراسة الخراف، في إشارة إلى المخدومين، مؤكدًا أهمية رعايتهم وحمايتهم من المخاطر المحيطة بهم، في ضوء الوصية الكتابية: «أتحبني؟ ارع خرافي» (يوحنا 21: 15).

وشهد اللقاء تدريبًا عمليًا للخدام حول «حراسة المخدومين من إدمان المواقع الإباحية»، قدمه القس مقار عايد، الخادم بلجنة الصحة النفسية والإدمان بالإيبارشية، متناولًا أحد التحديات التي تستدعي وعيًا خاصًا من الخدام في التعامل مع المخدومين ومساندتهم.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الكورس على مدار سبعة أسابيع، بواقع لقاء أسبوعي مساء الأحد، من السادسة حتى التاسعة مساءً، بكنيسة مارجرجس شرق حلوان، من خلال مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي يقدمها نخبة من المتخصصين.

الكنيسة الخدام الأنبا ميخائيل إيبارشية حلوان

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