الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلاة رفع بخور عشية بكنيسة مار جرجس بكوم بوها

ترأس غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، صلاة رفع بخور عشية، بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بكوم بوها، بديروط.

شارك في الصلاة نيافة الأنبا مرقس وليم، مطران إيبارشية القوصية للأقباط الكاثوليك، وعدد من الآباء الكهنة، والأخوات الراهبات، ووفد عن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، ببلاو.

بدأت الزيارة بصلاة رفع بخور العشية، تلاها، عدد من الترانيم الروحية، بقيادة كورال الكنيسة، ثم قدم أطفال حضانة القديسة تريزا عرضًا مسرحيًا.

تضمن اليوم مشاهدة فيلم تسجيلي عن أنشطة، وتاريخ الكنيسة. واختتم اللقاء بكلمة من غبطة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، ونيافة الأنبا مرقس حول عنوان الزيارة الرعوية "ليضئ نوركم".

حضر للمشاركة في الاحتفال الكنسي وفد من الآباء الكهنة، رعاة الكنائس القبطية الأرثوذكسية، والإنجيلية، ونهضة القداسة بالبلدة، فضلًا عن مشاركة عدد من القيادات الأمنية، والمحلية بوحدة مسارة، وعمدة القرية، السيد أمين عبد الصبور، والعمدة إيفا هابيل، عضو مجلس الشورى الأسبق.